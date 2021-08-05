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    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19

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    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    На Донеччині та Луганщині фіксують різке збільшення хворих на коронавірус – понад триста пацієнтів за останній тиждень

    Невтішну статистику оприлюднив на свої сторінці у соцмережі аналітик Євгеній Істребін. Лише за 4 серпня на Донеччині госпіталізовано 92 особи з коронавірусом. На Луганщині – 20. Ще тиждень тому цей показник дорівнював нулю та чотирьом відповідно. Статистика по Донецькій області більш ніж у чотири рази перевищує цифри, що дають по Києву.

    Згідно зі спостереженнями, щотижня кількість пацієнтів у лікарнях збільшується у 3-4 рази. Якщо всередині липня у медустановах країни інфікованих ковідом побільшало на майже тридцятеро осіб, то за останній тиждень їхня кількість зросла до 381 людини.

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    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19
    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19
    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19
    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19
    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19
    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19
    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19
    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19
    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19
    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19
    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19

    «Тенденція дуже невтішна», – підсумовує активіст.

    За інформацією лікарів, зріст чисельності ковідних пацієнтів поки що повільний. Все тому, що різко впала госпіталізація населення.

    Раніше міністр охорони здоров’я пообіцяв провести «велику вакцинацію» й до кінця серпня дати можливість щепитися десяти мільйонам громадян.

    Теги: міністр статистика населення коронавірус
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    Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19