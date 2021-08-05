Донбас перегнав Київ за кількістю госпіталізацій із Covid-19

На Донеччині та Луганщині фіксують різке збільшення хворих на коронавірус – понад триста пацієнтів за останній тиждень

Невтішну статистику оприлюднив на свої сторінці у соцмережі аналітик Євгеній Істребін. Лише за 4 серпня на Донеччині госпіталізовано 92 особи з коронавірусом. На Луганщині – 20. Ще тиждень тому цей показник дорівнював нулю та чотирьом відповідно. Статистика по Донецькій області більш ніж у чотири рази перевищує цифри, що дають по Києву.

Згідно зі спостереженнями, щотижня кількість пацієнтів у лікарнях збільшується у 3-4 рази. Якщо всередині липня у медустановах країни інфікованих ковідом побільшало на майже тридцятеро осіб, то за останній тиждень їхня кількість зросла до 381 людини.

«Тенденція дуже невтішна», – підсумовує активіст.

За інформацією лікарів, зріст чисельності ковідних пацієнтів поки що повільний. Все тому, що різко впала госпіталізація населення.

Раніше міністр охорони здоров’я пообіцяв провести «велику вакцинацію» й до кінця серпня дати можливість щепитися десяти мільйонам громадян.