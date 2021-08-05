ВООЗ вимагає тимчасово припинити повторні вакцинації

Ревакцинації закликають не проводити протягом двох місяців

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що багаті країни мають запровадити ввести мораторій на ревакцинацію препаратами проти Covid-19 до кінця вересня, щоб бідні країни могли хоч трохи виправити гнітючу ситуацію з щепленнями від коронавірусу. Про це заявив гендиректор Тедрос Адханом Гебреєсус.

«Ми закликаємо всіх, у кого є вплив, олімпійських атлетів, інвесторів, бізнес-лідерів, релігійних лідерів і кожну окрему людини в його родині і суспільстві підтримати наш заклик на мораторій для додаткових доз вакцин як мінімум до кінця вересня», – заявив він.

Експерти ВООЗ при цьому вважають, що його, ймовірно, доведеться продовжити, щоб вакцинувати достатню кількість людей у всьому світі до кінця року.

За оцінками організації, в світі виникла глобальна нерівність у доступі до вакцин від Covid-19, і в бідніших країнах повністю щеплено або отримали хоча б одну дозу набагато менше людей, аніж в багатших, де вакцини виробляють і уряди почали говорити про ревакцинацію.

Раніше генеральний директор ВООЗ також закликав прищепити до вересня як мінімум 10% населення в кожній країні.

Нагадаємо, в Україні дозволені такі вакцини: Moderna (США), Oxford/AstraZeneca (Великобританія і Швеція), Pfizer/BioNTech (США і Німеччина), Sinovac (Китай).

На 3 серпня із 41,4 млн населення України було вакциновано 3 759 403 людини (9,08%), повністю щеплені 2 151 799 (5,20%).

4 серпня в Україну прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, які надала Данія.

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