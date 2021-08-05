«Вакцинований» Ізраїль накрив новий спалах коронавірусу

В даний час в медичних центрах Ізраїлю проходять лікування 660 пацієнтів

Вже третю добу добовий показник заражень перевищує 3000 і одинадцяту добу – 2000

За минулу добу, 4 серпня, в Ізраїлі був офіційно підтверджений 3421 новий випадок зараження коронавірусом, а з півночі до 8 ранку – ще 446. Такі дані публікує ізраїльське видання vesty.co.il з посиланням на міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що вранці 4 серпня повідомлялося про 3280 випадків зараження, вранці 3 серпня – про 3818, а вранці 2 серпня – про 2114. Таким чином вже третю добу добовий показник заражень перевищує 3000 і одинадцяту добу – 2000.

В даний час в медичних центрах Ізраїлю проходять лікування 660 пацієнтів, тоді як вранці 4 серпня повідомлялося про 443. Число тяжкохворих за добу збільшилося з 236 до 241. Пацієнтів в критичному стані – 66 (+6), підключених до апаратів ШВЛ – 51 (+2).

За добу померли шість пацієнтів. Загальне число жертв коронавірусу досягло 6503.

До слова, новообраний президент Ізраїлю зробив третє щеплення.

Національну кампанію з додаткової вакцинації літніх громадян оголосили у країні 29 липня. Втім, третю ін'єкцію вакцини почали робити лише людям, які щепились не раніше ніж пʼять місяців тому. Але за умови, що друга доза була також від Pfizer.

Наразі уряд країни сподівається, що вакцинація бустерними дозами допоможе уникнути подальших карантинних обмежень, які дорого обходяться країні.

Вакцинація в Ізраїлі препаратом від Pfizer почалася 20 грудня 2020 року. Від початку вакцинальної кампанії в Ізраїлі першу дозу щеплення отримали майже 6 мільйонів ізраїльтян.

Загалом населення в країні складає трохи більше ніж 9 мільйонів людей. Через штам «Дельта» в країні зросла кількість інфікувань коронавірусом.