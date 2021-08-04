Україна отримала від Данії пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

В акцини від Covid-19 Україна отримує трьома шляхами

Станом на 4 серпня Україна вже отримала 11,9 млн доз різних вакцин

Сьогодні, 4 серпня, до України прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca від Covid-19, наданих Данією. Про це повідомляє у Facebook Міністерство охорони здоров'я України.

«Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії, який планує передати різним країнам 3 млн доз вакцин проти Covid-19 до кінця 2021 року», – йдеться у повідомленні.

Вакцину з цієї поставки використовуватимуть для щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між пунктами щеплень.

Міжнародне транспортування вакцини з Данського інституту сироватки до Києва забезпечив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

У міністерстві нагадали, що вакцини від Covid-19 Україна отримує трьома шляхами: через прямі закупівлі у компаній виробників коштом державного бюджету, через глобальну ініціативу з рівномірного розподілу вакцин Covax та як гуманітарну допомогу.

Станом на 4 серпня Україна вже отримала 11,9 млн доз різних вакцин.

До слова, за минулу добу, 3 серпня, в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Зазначимо, перші українські діти зробили щеплення від Covid-19.

Нагадаємо, раніше головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов з лабораторії Вуханського інституту вірусології (WIV).

Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.