В Україні тимчасово заборонили «Спирт етиловий»



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Антисептик від «Укрспирту» потрапив під заборону

В Україні тимчасово заборонили антисептик «Спирт етиловий» серії 010218.

Про це йдеться в розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Йдеться про спирт етиловий 96%, розчин по 100 мл у флаконах, серії 010218. Виробник цього антисептика - українське державне підприємство «Укрспирт». Реєстраційне посвідчення - UA/15305/01/02.

У той же час, в Україні зняли тимчасову заборону з продажу розчину «Етанол 96%» серії 010617 виробництва ТОВ «Фарма Черкас».