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    Здоров'я

    В Україні тимчасово заборонили «Спирт етиловий»

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    В Україні тимчасово заборонили «Спирт етиловий»

    Антисептик від «Укрспирту» потрапив під заборону

    В Україні тимчасово заборонили антисептик «Спирт етиловий» серії 010218.

    Про це йдеться в розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. 

    Йдеться про спирт етиловий 96%, розчин по 100 мл у флаконах, серії 010218. Виробник цього антисептика - українське державне підприємство «Укрспирт». Реєстраційне посвідчення - UA/15305/01/02. 

    У той же час, в Україні зняли тимчасову заборону з продажу розчину «Етанол 96%» серії 010617 виробництва ТОВ «Фарма Черкас».

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