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    Здоров'я

    В Україні заборонили популярне знеболювальне

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    В Україні заборонили популярне знеболювальне

    Було прийнято рішення заборонити всі серії препарату Німесил через маркування польською мовою

    В Україні заборонили всі серії препарату Німесил, який застосовують як знеболювальний, протизапальний і жарознижувальний засіб. Відповідне рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

    Ідеться про Німесил в гранулах для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах, серії 92176, виробництва Laboratori Guidotti SpA, Італія.

    Зазначається, що через те, що серія 92176 маркована польською мовою і офіційно не ввозилася на територію України, було прийнято рішення заборонити всі серії ліків з цим дозуванням.

    Німесил - це нестероїдний протизапальний препарат з розряду сульфонамідів. Застосовується як ефективний знеболювальний, протизапальний та жарознижувальний засіб, дії якого спрямовані на утримання ферменту циклооксигенази, який відповідає за утворення простагландинів.

    Нагадаємо, в травні в Україні забороняли дві серії препарату Німесил. Зокрема, йдеться про гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах серій 84857, 83413.

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