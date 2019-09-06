В Україні заборонили популярне знеболювальне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Було прийнято рішення заборонити всі серії препарату Німесил через маркування польською мовою

В Україні заборонили всі серії препарату Німесил, який застосовують як знеболювальний, протизапальний і жарознижувальний засіб. Відповідне рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Ідеться про Німесил в гранулах для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах, серії 92176, виробництва Laboratori Guidotti SpA, Італія.

Зазначається, що через те, що серія 92176 маркована польською мовою і офіційно не ввозилася на територію України, було прийнято рішення заборонити всі серії ліків з цим дозуванням.

Німесил - це нестероїдний протизапальний препарат з розряду сульфонамідів. Застосовується як ефективний знеболювальний, протизапальний та жарознижувальний засіб, дії якого спрямовані на утримання ферменту циклооксигенази, який відповідає за утворення простагландинів.

Нагадаємо, в травні в Україні забороняли дві серії препарату Німесил. Зокрема, йдеться про гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах серій 84857, 83413.