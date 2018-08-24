В Україні заборонили популярний спрей від нежитю
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Препарат використовується для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа
Препарат «Назо-спрей» тимчасово заборонили продавати і застосовувати на території України.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
«Тимчасово заборонити реалізацію і застосування лікарського засобу Назо-спрей, спрей назальний 0,5 мг/мл, по 15 мг у контейнері з розпилювачем, у пачці з картону, серії 01711117, у зв'язку з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації реєстраційного посвідчення», - йдеться в документі.
Даний препарат використовується для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа.
Нагадаємо, цього тижня в Україні заборонили лікарський засіб «Етанол 96» українського виробництва через виявлення фальсифікації сертифікату якості.