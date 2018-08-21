В Україні заборонили популярний антисептик



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Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові

В Україні заборонили лікарський засіб «Етанол 96» українського виробництва через виявлення фальсифікації сертифікату якості.

Про це повідомили в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

«Заборонити реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу «Етанол 96», розчин для зовнішнього використання 96%, по 100 мл у флаконах, серії 010218», - сказано у документі.

Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.

Як відомо, даний препарат широко застосовується для дезінфекції.

Нагадаємо, раніше в МОЗ оприлюднили новий перелік препаратів програми «Доступні ліки».

Також Міністерство охорони здоров'я назвало перелік безкоштовних ліків для українців, які лікуються на стаціонарі.

Джерело: УНН