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    В Україні заборонили популярний антисептик

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    В Україні заборонили популярний антисептик

    Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові

    В Україні заборонили лікарський засіб «Етанол 96» українського виробництва через виявлення фальсифікації сертифікату якості.

    Про це повідомили в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

    «Заборонити реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу «Етанол 96», розчин для зовнішнього використання 96%, по 100 мл у флаконах, серії 010218», - сказано у документі.

    Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.

    Як відомо, даний препарат широко застосовується для дезінфекції.

    Нагадаємо, раніше в МОЗ оприлюднили новий перелік препаратів програми «Доступні ліки».

    Також Міністерство охорони здоров'я назвало перелік безкоштовних ліків для українців, які лікуються на стаціонарі.

    Джерело: УНН

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