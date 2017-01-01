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    Новини здоров'я

    В Україні захворюваність на грип протягом тижня зросла на 5%

    З початку епідемічного сезону від грипу провакциновані 138 тис. осіб
    Захворюваність на грип та ГРВІ у період з 27 листопада до 3 грудня виросла на 5%, однак є типовою для цієї пори епідсезону. Згідно з інформаційним бюлетенем Центру грипу та ГРВІ Міністерства охорони здоров'я, за звітний період на грип та ГРВІ захворіли 191,4 тис. осіб, 71,5% з них - діти до 17 років. Сумарний показник захворюваності в Україні
    • Сьогодні, 17:49
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    З початку епідемічного сезону від грипу провакциновані 138 тис. осіб

    Захворюваність на грип та ГРВІ у період з 27 листопада до 3 грудня виросла на 5%, однак є типовою для цієї пори епідсезону.

    Згідно з інформаційним бюлетенем Центру грипу та ГРВІ Міністерства охорони здоров'я, за звітний період на грип та ГРВІ захворіли 191,4 тис. осіб, 71,5% з них - діти до 17 років.

    Сумарний показник захворюваності в Україні становив 494 людини на 100 тис. населення, найвищий показник зберігся в Києві - 806,4 особи на 100 тис. населення, найнижчий у Тернопільській області - 240,8.

    Епідемічний підйом захворюваності, а також летальні випадки, пов'язані з грипом не зареєстровані у жодній з областей.

    Темпи приросту захворюваності серед дорослих і дітей зросли на 2,5 і 6,1% відповідно.

    З початку епідемічного сезону від грипу провакциновані 138 тис. осіб, за звітний період 25,8 тис. осіб. 90,5% з них - особи, які перебувають у групі ризику.

     

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