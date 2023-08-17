Як передається ВІЛ в Україні. Свіжа статистика

У липні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 940 нових випадків ВІЛ-інфекції

На гомосексуальний шлях передачі ВІЛ припадає біля 3% зафіксованих випадків заражень

У липні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 940 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 362 випадки туберкульозу. Про це повідомляє пресслужба центру громадського здоров’я МОЗ України.

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Як зазначається, у липні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 940 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 226 пацієнтів діагностовано СНІД, а 79 людей померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2023 року:

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гетеросексуальний — 688;

гомосексуальний — 28;

парентеральний — 219;

від матері дитині — 96*;

невідомий — 1.

Для порівняння відсоток зараження ВІЛ гомосексуальним шляхом у травні і червні був ще нижчим: 1,8 - 2,6%.

Щодо туберкульозу, у липні 2023 року в Україні зареєстровано 1 362 випадки туберкульозу:

1 073 нові випадки захворювання;

243 пацієнти з рецидивом;

12 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;

18 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;

12 інших випадків;

4 пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом у травні 2023 року від туберкульозу лікувалися 12 662 людини.

Тим часом, в Росії число хворих на ВІЛ у 2022 році склало 60 тис. осіб, померло 30 тис., поширення захворювання зараз відбувається серед звичайного населення. Наразі найбільший рівень ВІЛ-інфікованих серед громадян 40-44 років.