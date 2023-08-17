Як передається ВІЛ в Україні. Свіжа статистика
На гомосексуальний шлях передачі ВІЛ припадає біля 3% зафіксованих випадків заражень
У липні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 940 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 362 випадки туберкульозу. Про це повідомляє пресслужба центру громадського здоров’я МОЗ України.
Як зазначається, у липні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 940 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 226 пацієнтів діагностовано СНІД, а 79 людей померли від СНІДу.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2023 року:
- гетеросексуальний — 688;
- гомосексуальний — 28;
- парентеральний — 219;
- від матері дитині — 96*;
- невідомий — 1.
Для порівняння відсоток зараження ВІЛ гомосексуальним шляхом у травні і червні був ще нижчим: 1,8 - 2,6%.
Щодо туберкульозу, у липні 2023 року в Україні зареєстровано 1 362 випадки туберкульозу:
- 1 073 нові випадки захворювання;
- 243 пацієнти з рецидивом;
- 12 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
- 18 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
- 12 інших випадків;
- 4 пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.
Загалом у травні 2023 року від туберкульозу лікувалися 12 662 людини.
Тим часом, в Росії число хворих на ВІЛ у 2022 році склало 60 тис. осіб, померло 30 тис., поширення захворювання зараз відбувається серед звичайного населення. Наразі найбільший рівень ВІЛ-інфікованих серед громадян 40-44 років.
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