Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Як передається ВІЛ в Україні. Свіжа статистика

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як передається ВІЛ в Україні. Свіжа статистика
У липні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 940 нових випадків ВІЛ-інфекції
фото з відкритих джерел

На гомосексуальний шлях передачі ВІЛ припадає біля 3% зафіксованих випадків заражень

У липні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 940 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 362 випадки туберкульозу. Про це повідомляє пресслужба центру громадського здоров’я МОЗ України.

Як  зазначається, у липні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 940 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 226 пацієнтів діагностовано СНІД, а 79 людей померли від СНІДу. 

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2023 року:

  • гетеросексуальний — 688;
  • гомосексуальний — 28;
  • парентеральний — 219;
  • від матері дитині — 96*;
  • невідомий — 1.

Для порівняння відсоток зараження ВІЛ гомосексуальним шляхом у травні і червні був ще нижчим: 1,8 - 2,6%.

Як передається ВІЛ в Україні. Свіжа статистика фото 1

Щодо туберкульозу, у липні 2023 року в Україні зареєстровано 1 362 випадки туберкульозу:

  • 1 073 нові випадки захворювання;
  • 243 пацієнти з рецидивом;
  • 12 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
  • 18 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
  • 12 інших випадків;
  • 4 пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом у травні 2023 року від туберкульозу лікувалися 12 662 людини.

Тим часом, в Росії число хворих на ВІЛ у 2022 році склало 60 тис. осіб, померло 30 тис., поширення захворювання зараз відбувається серед звичайного населення. Наразі найбільший рівень ВІЛ-інфікованих серед громадян 40-44 років.

Теги: ВІЛ/СНІД хвороби населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Зімбабве гідно відповів диктатору Путіну
Президент Зімбабве забракував безкоштовне зерно від Путіна
27 липня, 22:03
Економіка США помітно змінюється
Американців чекає richsession. Економіка США входить у незвичну фазу
31 липня, 11:35
Протестуючі активно використовують російський прапор
У Нігері зафіксований ажіотажний попит на продаж одного із символів Росії
10 серпня, 10:39
Внаслідок пошкодження високовольтної лінії живлення російськими терористами частина Херсону залишилась без світла
Частина Херсона залишилась без світла: у чому причина
13 серпня, 13:47
Окупанти готуються до нової хвилі примусової мобілізації на сході України
Окупанти готуються до нової хвилі примусової мобілізації на сході України
15 серпня, 04:20
«Кинджал» рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, тож часу на його ліквідацію є небагато
Повітряні сили повідомили, скільки «Кинджалів» та «Іскандерів» їм вдалося збити
12 серпня, 18:59
Кадировець напився та розстріляв російських військових і цивільних громадян
Російських військових під Маріуполем розстріляв п’яний кадировець
12 серпня, 20:45
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях
Доба на фронті: Генштаб повідомив, де окупанти намагаються відновити втрачені позиції
13 серпня, 18:57
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях
ЗСУ уразили важливий об’єкт противника – Генштаб
15 серпня, 19:09

Здоров'я

Як передається ВІЛ в Україні. Свіжа статистика
Як передається ВІЛ в Україні. Свіжа статистика
У Львові «швидка» не приїхала до жінки, в якої стався напад епілепсії в укритті: подробиці
У Львові «швидка» не приїхала до жінки, в якої стався напад епілепсії в укритті: подробиці
Вчені з'ясували, що понад 70 років неправильно лікували шизофренію
Вчені з'ясували, що понад 70 років неправильно лікували шизофренію
МОЗ назвало причину смерті 11-річного хлопчика в лікарні Дніпра після операції
МОЗ назвало причину смерті 11-річного хлопчика в лікарні Дніпра після операції
За допомогою смартфона можна буде діагностувати інсульт: вчені розробити додаток
За допомогою смартфона можна буде діагностувати інсульт: вчені розробити додаток
Як музика, запахи та кава впливають на мозок: дослідження американських вчених
Як музика, запахи та кава впливають на мозок: дослідження американських вчених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
14K
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
11K
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони
7728
У Росії помер генерал, другий за день
7557
«Зараз чи ніколи». Лідери США, Японії та Південної Кореї скликають екстрений саміт
4613
Росіяни хочуть влаштувати нам генеральну битву

Новини

Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Сьогодні, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту