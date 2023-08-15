Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Шотландські вчені планують запустити сорт лохини з гігантськими ягодами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шотландські вчені планують запустити сорт лохини з гігантськими ягодами
Науковці щ Шотландії хочуть вивести новий сорт лохини із великими ягодами
фото: Sap

Вчені схрещують понад 40 сортів лохини, аби досягти бажаного результату

Науковці з Інституту Джеймса Хаттона (Шотландія) створюють нову гігантську лохину. Автори дослідження переконані, що новий вид матиме ягоди більші за виноградину або невелику полуницю. Про це пише Daily Mail.

Крім того, вчені зазначають, що нові ягоди будуть ще більш хрусткими, соковитими й ароматними. пише

Під час дослідження вчені схрещують чотири десятки сортів лохини, намагаючись знайти ідеальну ягоду, яку можна буде легко виростити в шотландському кліматі та яка не поступатиметься іншим сортам у розмірі та смаку.

Вчені з Інституту Джеймса Хаттона працюють над виведенням сорту, який буде ідеальним не тільки для Шотландії, але й низки інших країн. Провідний світовий науково-дослідний центр звернув увагу на чорницю приблизно десять років тому після того, як хвороба майже повністю знищила малинову галузь (йдеться про мозаїку малини, яка вирувала у низці країн зокрема і у Шотландії – «Главком»).

«Великий розмір не тільки робить його більш привабливим для споживачів, він також полегшує роботу збирачів. Це привабливіший фрукт і, як правило, більш ароматний», – розповіла Daily Mail доктор С’юзан Маккаллум, дослідник і селекціонер лохини.

Вчені хочуть допомогти виробникам зрозуміти, які селекційно виведені рослини найкраще підходять для шотландського клімату.

«Ми змогли досить добре зрозуміти, які сорти найбільше підходять для ґрунту, умов, рівня рН, який у нас був, але це все ще не було ідеальним, тому ми почали схрещувати та намагаємось робити власну лохину», – сказала вона.

За словами С’юзан Маккаллум, новий сорт  лохини буде високоврожайним, що дасть змогу виробникам заробити гроші, крім того, свою роль у продажах зіграють розмір, смак, твердість і хрускіт.

Автори дослідження вважають, що великий розмір зробить ягоди не тільки більш привабливими для споживачів, а й полегшить роботу збирачів.

Дослідники вважають, що у новинки яку вони планують незабаром представити споживачам, буде ідеальний баланс цукру і кислоти, вони будуть твердими й хрусткими.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україні розпочався сезон збору і продажу лохини. Утім, вартість цієї ягоди на початку була чи не найбільшою за п'ять останніх років. 

Зазначимо, що на ринках України лохина мама значно вищу ціну, ніж у попередню п’ятирічку. Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України – «Шувар», що у Львові, лохина продавалась по 400-420 грн/кг. У 2019 році першу лохину на ринку зафіксували 27 червня за ціною 340 грн/кг. У 2021 році – 29 червня – по 317 грн/кг. У 2018-му – 22 червня – по 220 грн/кг.

Читайте також: Чим корисна чорниця? П'ять особливостей, про які ви не здогадувалися
Теги: гроші Шотландія рослини Daily Mail хвороба вчені

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чиновники, які за гроші пропонували військовим демобілізацію, отримали підозру
Чиновники, які за гроші пропонували військовим демобілізацію, отримали підозру
21 липня, 03:18
У Британії взялись за вирішення екологічних питань тваринництва
Британські вчені годуватимуть корів нарцисами, аби вирішити одну проблему
20 липня, 20:43
Через підпільні пункти обміну онлайн-обмінники проводили транзакції криптовалют та російського рубля
Україна заблокувала обмінники, які використовували російські платіжні системи
31 липня, 13:42
Одеський суддя отримав підозру у хабарництві
Одеський суддя отримав підозру у хабарництві
4 серпня, 22:34
Данило Гетманцев наголосив, що до кінця поточного року перевірять усі підприємства
Влада поверне великі штрафи для підприємців: чого очікувати
7 серпня, 14:50
Андрій Пальчук
Лікувати онкохворих? Батюшка Московської церкви пояснив, навіщо йому останній айфон
6 серпня, 07:11
В останній раз місячна дефляція була зафіксована у серпні 2021 року
Ціни в Україні знизилися вперше за два роки. Нацбанк пояснив причину
11 серпня, 08:42
Практика «добровільних внесків» досі існує в українських школах
«Добровільні внески» у школах: дослідження виявило кричущу статистику
12 серпня, 08:21
У Мінсоцполітики розповіли про формулу, за якою в Україні розраховується розмір субсидій
Як самостійно розрахувати субсидію? Мінсоцполітики показало формулу
Вчора, 09:25

Наука та освіта

Шотландські вчені планують запустити сорт лохини з гігантськими ягодами
Шотландські вчені планують запустити сорт лохини з гігантськими ягодами
Бактерії і ДНК: вчені знайшли ще один варіант боротьби із раком
Бактерії і ДНК: вчені знайшли ще один варіант боротьби із раком
Прогнози невтішні: світ зіткнувся з великою проблемою фотосинтезу рослин
Прогнози невтішні: світ зіткнувся з великою проблемою фотосинтезу рослин
В українських школах з'явиться новий обов'язковий курс
В українських школах з'явиться новий обов'язковий курс
«Добровільні внески» у школах: дослідження виявило кричущу статистику
«Добровільні внески» у школах: дослідження виявило кричущу статистику
Шмигаль розповів, яким буде новий навчальний рік
Шмигаль розповів, яким буде новий навчальний рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
25K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
5843
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5821
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
5540
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку
4855
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту