Шотландські вчені планують запустити сорт лохини з гігантськими ягодами

Вчені схрещують понад 40 сортів лохини, аби досягти бажаного результату

Науковці з Інституту Джеймса Хаттона (Шотландія) створюють нову гігантську лохину. Автори дослідження переконані, що новий вид матиме ягоди більші за виноградину або невелику полуницю. Про це пише Daily Mail.

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Крім того, вчені зазначають, що нові ягоди будуть ще більш хрусткими, соковитими й ароматними. пише

Під час дослідження вчені схрещують чотири десятки сортів лохини, намагаючись знайти ідеальну ягоду, яку можна буде легко виростити в шотландському кліматі та яка не поступатиметься іншим сортам у розмірі та смаку.

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Вчені з Інституту Джеймса Хаттона працюють над виведенням сорту, який буде ідеальним не тільки для Шотландії, але й низки інших країн. Провідний світовий науково-дослідний центр звернув увагу на чорницю приблизно десять років тому після того, як хвороба майже повністю знищила малинову галузь (йдеться про мозаїку малини, яка вирувала у низці країн зокрема і у Шотландії – «Главком»).

«Великий розмір не тільки робить його більш привабливим для споживачів, він також полегшує роботу збирачів. Це привабливіший фрукт і, як правило, більш ароматний», – розповіла Daily Mail доктор С’юзан Маккаллум, дослідник і селекціонер лохини.

Вчені хочуть допомогти виробникам зрозуміти, які селекційно виведені рослини найкраще підходять для шотландського клімату.

«Ми змогли досить добре зрозуміти, які сорти найбільше підходять для ґрунту, умов, рівня рН, який у нас був, але це все ще не було ідеальним, тому ми почали схрещувати та намагаємось робити власну лохину», – сказала вона.

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За словами С’юзан Маккаллум, новий сорт лохини буде високоврожайним, що дасть змогу виробникам заробити гроші, крім того, свою роль у продажах зіграють розмір, смак, твердість і хрускіт.

Автори дослідження вважають, що великий розмір зробить ягоди не тільки більш привабливими для споживачів, а й полегшить роботу збирачів.

Дослідники вважають, що у новинки яку вони планують незабаром представити споживачам, буде ідеальний баланс цукру і кислоти, вони будуть твердими й хрусткими.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україні розпочався сезон збору і продажу лохини. Утім, вартість цієї ягоди на початку була чи не найбільшою за п'ять останніх років.

Зазначимо, що на ринках України лохина мама значно вищу ціну, ніж у попередню п’ятирічку. Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України – «Шувар», що у Львові, лохина продавалась по 400-420 грн/кг. У 2019 році першу лохину на ринку зафіксували 27 червня за ціною 340 грн/кг. У 2021 році – 29 червня – по 317 грн/кг. У 2018-му – 22 червня – по 220 грн/кг.