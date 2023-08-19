Гіркін поскаржився, як погано йому в російській тюрмі

Ігор Гіркін зазначив, що умови у СІЗО є «відносно нормальними»

Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков, що перебуває в московському СІЗО майже місяць, надіслав лист, в якому розповів про свої умови перебування в камері. Він звернувся до дружини, розповівши, які речі їй слід передати. Про це розповіли у Telegram-каналі «Свободу Игорю Стрелкову».

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Ігор Гіркін, або ж Стрєлков, – ексспівробітник ФСБ і колишній міністр оборони самопроголошеної «ДНР». Після початку повномасштабного вторгнення Гіркін став активно критикувати Путіна та військово-політичне керівництво Росії.

У своєму повідомленні, оприлюдненому дружиною Мирославою Регінською, Гіркін зазначив, що умови у СІЗО є «відносно нормальними». Однак він зазначив дві проблеми. По-перше, через збої кондиціонера в камері досить спекотно. По-друге, в холодильнику вже багато продуктів, тому додаткової їжі передавати не потрібно. Продукти він просто не встигає з'їдати — вірогідно, у нього з невідомих причин зник апетит.

Лист від Стрєлкова датований 6 серпня, вказує дружина.

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Адвокат, який представляє інтереси бойовика з «ДНР», відвідав його 18 серпня Під час зустрічі, було виявлено, що підзахисний має проблеми зі здоров'ям: «загострились хронічні хвороби, віднімається рука, ускладнене дихання».

Дружина ГІркіна висловила своє обурення щодо ситуації, в якій опинився її чоловік. Описуючи поведінку влади, вона навіть використала слова «обурливо», «це знущання» і «глибокий шок».

Нагадаємо, 21 липня співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Йому інкримінують злочин за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Зазначимо, що 18 липня Гіркін відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею». Він гостро розкритикував російського диктатора Путіна і поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».