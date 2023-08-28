Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії

Китай з невідомої причини заборонив ввезення птиці з Росії

Китай обмежив імпорт м'яса птиці із Росії без пояснення причин. З 24 серпня до країни заборонено ввозити продукцію з чотирьох великих російських підприємств. Про це пише видання «Відомості» з посиланням на експортерів.

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За словами представника Россільгоспнагляду, відомство попросило китайську сторону прояснити причини запровадження обмежень, але відповіді поки не отримало. При цьому в усіх трьох регіонах, в яких працюють підприємства, що потрапили під обмеження (Ставропольський і Краснодарський краї, а також Самарська область), немає випадків захворювання на грип птиці і відсутні можливості для його поширення, підкреслили в російському відомстві.

Для ввезення-вивезення продукції між Росією та Китаєм, як і з іншими країнами, підписуються ветеринарні угоди та експортні сертифікати. У них прописуються умови та причини обмеження постачання, каже топ-менеджер однієї з фабрик-експортерів.

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Також між Росією та Китаєм існує додатковий протокол взаємодії. Згідно з документом, при виявленні на промислових підприємствах осередків двох інфекцій – хвороби Ньюкасла (псевдочума птахів) та високопатогенного пташиного грипу – Россільгоспнагляд зобов'язаний повідомити КНР та самостійно заборонити відвантаження. Однак у зведеному інформаційному повідомленні російського відомства за період із 18 по 24 серпня даних про спалахи цих видів хвороб немає.

Ще однією причиною припинення імпорту може бути виявлення неприпустимих концентрацій якихось небезпечних речовин, наприклад, антибіотиків, або порушення правил маркування продукції, зазначає інший топ-менеджер у птахівницькій компанії.

Оскільки причина припинення ввезення невідома, термін відновлення доступу птиці з об'єктів ринку неможливо передбачити, додав співрозмовник.

Китай є основним ринком для вітчизняного експорту м'яса птиці. За даними агентства «Іміт», із 109 тис. тонн курятини, які були вивезені з країни з січня до травня 2023 року, на КНР припало 52,1%. Значну частину продукції, що експортується, становлять курячі лапки, каже керівник Інституту розвитку підприємництва та економіки Наталія Назарова.

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Поточна ситуація навряд чи сильно вплине на російський ринок птиці, вважає гендиректор «Іміта» Любов Савкіна. За словами Назарової, на зростанні вартості м'яса бройлера в країні головним чином позначаються внутрішній попит, збільшення вартості виробництва та епізоотична ситуація. Заборона експорту з чотирьох птахофабрик не є серйозним економічним шоком на тлі загального виробництва м'яса птиці в Росії, наголосила Назарова.

Нагадаємо, Китай різко наростив постачання у РФ екскаваторів як раз тоді, коли окупанти починали будувати фортифікаційні укріплення на захоплених українських територіях. Про це повідомляє Wall Street Journal.

У перші сім місяців 2023 року обсяг двосторонньої торгівлі між Китаєм та РФ зросли на 36%. При цьому значна кількість в цих обʼємах стосується техніки, яка може бути використана у військових цілях.

Зокрема РФ більш ніж утричі наростила імпорт китайських екскаваторів в той момент, коли армія РФ почала будувати оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях України. Цей процес почався після успішних наступальних операцій України на сході та півдні країни.