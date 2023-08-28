Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії
Китай вирішив заборонити ввіз курки з Росії
фото з відкритих джерел

Китай з невідомої причини заборонив ввезення птиці з Росії

Китай обмежив імпорт м'яса птиці із Росії без пояснення причин. З 24 серпня до країни заборонено ввозити продукцію з чотирьох великих російських підприємств. Про це пише видання «Відомості» з посиланням на експортерів.

За словами представника Россільгоспнагляду, відомство попросило китайську сторону прояснити причини запровадження обмежень, але відповіді поки не отримало. При цьому в усіх трьох регіонах, в яких працюють підприємства, що потрапили під обмеження (Ставропольський і Краснодарський краї, а також Самарська область), немає випадків захворювання на грип птиці і відсутні можливості для його поширення, підкреслили в російському відомстві.

Для ввезення-вивезення продукції між Росією та Китаєм, як і з іншими країнами, підписуються ветеринарні угоди та експортні сертифікати. У них прописуються умови та причини обмеження постачання, каже топ-менеджер однієї з фабрик-експортерів.

Також між Росією та Китаєм існує додатковий протокол взаємодії. Згідно з документом, при виявленні на промислових підприємствах осередків двох інфекцій – хвороби Ньюкасла (псевдочума птахів) та високопатогенного пташиного грипу – Россільгоспнагляд зобов'язаний повідомити КНР та самостійно заборонити відвантаження. Однак у зведеному інформаційному повідомленні російського відомства за період із 18 по 24 серпня даних про спалахи цих видів хвороб немає.

Ще однією причиною припинення імпорту може бути виявлення неприпустимих концентрацій якихось небезпечних речовин, наприклад, антибіотиків, або порушення правил маркування продукції, зазначає інший топ-менеджер у птахівницькій компанії.

Оскільки причина припинення ввезення невідома, термін відновлення доступу птиці з об'єктів ринку неможливо передбачити, додав співрозмовник.

Китай є основним ринком для вітчизняного експорту м'яса птиці. За даними агентства «Іміт», із 109 тис. тонн курятини, які були вивезені з країни з січня до травня 2023 року, на КНР припало 52,1%. Значну частину продукції, що експортується, становлять курячі лапки, каже керівник Інституту розвитку підприємництва та економіки Наталія Назарова.

Поточна ситуація навряд чи сильно вплине на російський ринок птиці, вважає гендиректор «Іміта» Любов Савкіна. За словами Назарової, на зростанні вартості м'яса бройлера в країні головним чином позначаються внутрішній попит, збільшення вартості виробництва та епізоотична ситуація. Заборона експорту з чотирьох птахофабрик не є серйозним економічним шоком на тлі загального виробництва м'яса птиці в Росії, наголосила Назарова.

Нагадаємо, Китай різко наростив постачання у РФ екскаваторів як раз тоді, коли окупанти починали будувати фортифікаційні укріплення на захоплених українських територіях. Про це повідомляє Wall Street Journal.

У перші сім місяців 2023 року обсяг двосторонньої торгівлі між Китаєм та РФ зросли на 36%. При цьому значна кількість в цих обʼємах стосується техніки, яка може бути використана у військових цілях.

Зокрема РФ більш ніж утричі наростила імпорт китайських екскаваторів в той момент, коли армія РФ почала будувати оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях України. Цей процес почався після успішних наступальних операцій України на сході та півдні країни.

Читайте також: Схоже, велика війна між США та Китаєм може відкластися
Теги: росія Китай імпорт ринок Россільгоспнагляд хвороби мясо заборона експорту

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони продавлюють ворога на півдні, перебуваючи вже на відстані можливості застосування польової артилерії по одному з ключових логістичних вузлів – Токмаку.
Наступ України. Що може обвалити оборону ворога
Вчора, 11:01
Як стверджують мешканці Владивостока, гучні вибухи чули в районі воєнно-морської бази
Неспокійно на Далекому Сході РФ. Місцеві заявляють про вибухи біля військової бази
9 серпня, 10:09
Глава холдингу КТРВ Борис Обносов
Чехія ввела санкції проти головного російського виробника ракет
16 серпня, 23:07
У липні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 940 нових випадків ВІЛ-інфекції
Як передається ВІЛ в Україні. Свіжа статистика
17 серпня, 15:24
Наслідки атаки дронів на РФ
Вибухи у Москві: пошкоджено павільйон «Експоцентру» (відео)
18 серпня, 08:51
У Болгарії вважають, що закінчення війни залежить від України, а головна умова для цього – повне відновлення її територіальної цілісності
Болгарія не виключає зіткнення НАТО та Росії у Чорному морі
18 серпня, 20:51
Якщо Ізраїль не припинить депортацію українців, хасидів можуть не пустити до Умані
Посольство України закликало Ізраїль вирішити проблеми з в'їздом українців
20 серпня, 22:30
Президент Туреччини сподівається на продовження зернової ініціативи
Ердогану стає все важче всидіти одразу на двох стільцях – ЗМІ
22 серпня, 08:24
Росія дійсно переміщує ядерну зброю до Білорусі – Дуда
Росія дійсно переміщує ядерну зброю до Білорусі – Дуда
22 серпня, 19:17

Економіка

Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії
Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії
Єгипет купив сам у себе зерно, позичивши гроші в однієї країни
Єгипет купив сам у себе зерно, позичивши гроші в однієї країни
Шольц знайшов варіант порятунку Німеччини від енергетичної кризи
Шольц знайшов варіант порятунку Німеччини від енергетичної кризи
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни
Торгівля між Росію та Євросоюзом вже не та що раніше. Боррель оприлюднив статистику
Торгівля між Росію та Євросоюзом вже не та що раніше. Боррель оприлюднив статистику
Індія обмежила продаж свого стратегічного продукту
Індія обмежила продаж свого стратегічного продукту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
«Чи підтримуєте ви новий наступ на Київ?» Що тепер відповідають росіяни
20K
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни
12K
У Кривому Розі прогриміли вибухи
7636
Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи
5762
Удар по Полтавщині: жахливі наслідки (фото)

Новини

Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту