Походження спалаху наразі невідоме

В Іспанії медики підтвердили перший летальний випадок від легіонельозу, виявлений раніше у Польщі поблизу кордону України. Про це повідомляє видання 20minutos.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За офіційними даними, в іспанському місті Касерес, розташованому на заході країни, від цієї хвороби помер літній чоловік.

«Унаслідок спалаху легіонели в Касересі помер 85-річний чоловік, ще шестеро людей госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Четверо пацієнтів – 85-річна жінка та троє чоловіків 76, 71 та 55 років – знаходяться у звичайній палаті, а двоє 65-річних чоловіків через тяжкість хвороби переведені до відділення реанімації.

Походження спалаху наразі невідоме.

Влада регіону Мурсія вже розпочала відповідні епідеміологічні розслідування, відібравши зразки в будинках трьох заражених людей.

Як повідомлялося, від початку спалаху легіонельозу в південно-східній частині Польщі зареєстровано понад 150 випадків зараження, 14 людей померли.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Легіонельоз, або «хвороба легіонерів» – це тип пневмонії, що викликається бактеріями легіонели (L. pneumophila), яка в середньому призводить до смерті в 5-10% випадків. Проти «хвороби легіонерів» існують лікарські препарати, але поки немає вакцини. Захворювання протікає, як правило, з вираженою лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням легенів, центральної нервової системи, органів травлення. Люди можуть захворіти, якщо вдихають краплі води або ковтають воду, що містить бактерії.

Як повідомлялося, у місті Жешув на півдні Польщі зафіксовано спалах «хвороби легіонерів» – небезпечного легеневого захворювання. Агентство внутрішньої безпеки Польщі з'ясовує, чи міг спалах цієї хвороби бути актом саботажу, враховуючи роль міста як вузла для поставок НАТО в Україну.