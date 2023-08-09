У двох країнах великими темпами шириться новий вид коронавірусу: які симптоми
У Великій Британії та Індії медики спостерігають значну кількіссть хворих на субваріант штаму коронавірусу «Омікрон»
Субваріант штаму коронавірусу «Омікрон» – Eris (EG.5.1) швидко поширюється у Великій Британії. Про це пише видання The Independent.
Вперше Eris виділили у Великій Британії 31 липня, а зараз Eris – другий за поширеністю варіант коронавірусу в цій країні. Зараз на нього припадає 14,6% випадків Covid-19.
При цьому у Великій Британії відзначають збільшення кількості випадків Covid-19: з 4 по 27 липня їх загальна кількість зросла майже на 200 тис.
Як проявляється Eris?
Хоча поки що інформації про новий варіант коронавірусу не так багато, експерти говорять про його генетичну схожість з «Омікроном». Як розповів фармацевт Дункан Рід, попередні дослідження показують, що Eris може демонструвати порівняну з «Омікроном» здатність до передачі захворювання.
Фахівець назвав 5 симптомів, якими він може виявлятися:
- нежить;
- головний біль;
- втома;
- чхання;
- біль в горлі.
Як свідчать дослідження, традиційні ознаки Covid-19 – задишка, втрата нюху та лихоманка, тепер зустрічаються набагато рідше, ніж раніше. Тим часом, експерти поки не мають жодних доказів, що Eris може бути гіршим за «Омікрон». За словами Дункана Ріда, у більшості пацієнтів з Covid-19 симптоми виявляються у легкій формі, і зазвичай вони одужують протягом кількох тижнів. У той же час деякі фахівці вважають, що Велика Британія все ж таки перебуває на межі нової хвилі коронавірусу, хоча літні канікули школярів і сезон відпусток можуть дещо уповільнити швидкість її поширення.
Індія теж потерпає
Масштаби інфікування Eris зростають і в індійському штаті Махараштра, де цей субваріант – вперше на території Індії – виявили ще у травні.
При цьому, на думку фахівців, цей субваріант поки що не має особливого приводу для занепокоєння в Індії, однак слід слідкувати за ним. Зростання захворюваності Covid-19 може бути також викликане ослабленням імунітету, що залишився після вакцинації та попередніх випадків зараження.
«EG.5.1 зареєстрували в Махараштрі в травні. Пройшло два місяці з моменту виявлення, а серйозного зростання Covid-19 у червні та липні не було – цей субваріант, як здається, не вплинув на ситуацію», – сказав Times of India координатор від штату Махараштра з дослідження коронавірусу доктор Раджеш Карьякарте.
Представник влади штату, у свою чергу, заявив, що медики спостерігають невелике зростання кількості випадків Covid-19 лише останні три – чотири дні, а в період з червня по вересень відзначається загальне збільшення захворюваності на респіраторні захворювання.
За даними статистичного сайту Worldometers, всього у світі за час пандемії коронавірусом заразилися понад 692 млн осіб, при цьому зафіксовано понад 664 млн випадків одужання від коронавірусу. Перше місце за кількістю заражень посідають США з більш ніж 107,5 млн., що заразилися, друге – Індія, де виявили майже 45 млн випадків інфікування Covid-19, а третє – Франція з приблизно 40 млн випадків захворювання.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року скасували карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19. Відповідну постанову Кабміну оприлюднили на Урядовому порталі.
Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який був запроваджений через пандемію Covid-19.
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