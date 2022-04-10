В Україні змінили порядок видачі паперових лікарняних

На час війни призначити лікарняні можна на підставі листка на роздрукованому бланку

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до порядку формування лікарняних листів. Про це йдеться у наказі відомства №522 від 25.03.2022 року.

Документ переносить строк повного переходу на е-лікарняні з 1 травня 2022 року на 1 січня 2023 року.

Таким чином, паперові лікарняні продовжать видавати до 1 січня 2023 року в наступних випадках:

продовження та закриття листів непрацездатності, виданих до 1 жовтня 2021 року;

закінчення строку, протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я;

появи технічних проблем при передачі даних між Електронним реєстром листів непрацездатності та Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, які унеможливлюють формування електронного лікарняного в Електронному реєстрі більш ніж протягом 7 днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність до ліквідації цих проблем;

призупинення в умовах воєнного стану доступу користувачів електронної системи охорони здоров'я до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я.

Крім того, у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців з дня його закінчення за відсутності в установі охорони здоров'я відповідних бланків та неможливості їх отримувати дозволяється за рішенням керівника лікувальної установи видача листів непрацездатності, роздрукованих на білому аркуші паперу за встановленою формою. Такий документ прирівнюється до лікарняного, виданого на бланку.

Нагадаємо, 18 березня Електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду України відновив свою роботу в повному обсязі.