У Франції носіння масок у приміщеннях стане обов’язковим



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З початку пандемії Covid-19 кількість загиблих у Франції досягла 30 152

Це один із останніх запобіжних заходів уряду Франції з метою уникнення другої хвилі пандемії коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран оголосив про те, що з понеділка, 20 липня, в країні буде запроваджено обов’язкове носіння масок у всіх закритих приміщеннях.

Про це інформує агенція Anadolu з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Носіння масок буде обов’язковим для всіх закритих приміщень у Франції, починаючи з 20 липня», – повідомив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

Це один із останніх запобіжних заходів уряду Франції з метою уникнення другої хвилі пандемії коронавірусу.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив після святкування Дня Бастилії, що обов’язкове носіння масок у приміщенні буде запроваджено з 1 серпня, але новий прем’єр-міністр Жан Кастекс заявив, що ця дата буде перенесена вже на наступний тиждень.

З початку пандемії Covid-19 кількість загиблих у Франції досягла 30 152, випадків зараження – майже 175 000.

Кількість померлих, у тому числі померлих у будинках-інтернатах, буде оновлена у вівторок, зазначає міністерство охорони здоров’я.

Нагадаємо, за минулу добу суботи, 18 липня, Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала новий антирекорд за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом у світі – майже 260 тисяч осіб. За даними ВООЗ, за минулу добу у світі було зафіксовано 259 848 нових випадків Covid-19. Минулий максимум був зафіксований напередодні, 17 липня: тоді за день у світі коронавірус виявили у 237,7 тисяч осіб.

Найбільше інфікованих коронавірусом за день виявили у США – 71,4 тис осіб. За ними слідують Бразилія та Індія з 45,4 тис і 34,8 тис нових випадків відповідно.

Як повідомлялося, 4 квітня столична влада зобов’язала носити маски на вулиці.

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