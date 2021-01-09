В українській армії за добу коронавірус виявили у 44 військовослужбовців

У Збройних силах на коронавірус хворіють 1265 осіб

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 44 нові випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстровано 44 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Зазначається що госпіталізовано вісім нових хворих, стан їхнього здоров’я задовільний.

За даними командування, станом на 10.00 9 січня в Збройних силах України на Covid-19 хворіє 1265 осіб. Всього за час пандемії одужало 13263 особи, летальних випадків зареєстровано 38. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 49 осіб.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Нагадаємо, станом на 9 січня 2021 року в Україні зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 168 дітей та 176 медпрацівників.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2411 осіб;

летальних випадків – 80;

одужало – 7961 особа;

здійснено тестувань за добу – 26494 (зокрема методом ПЛР – 18635, методом ІФА – 7859).

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