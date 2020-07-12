В українській армії за добу зареєстрували два нові випадки коронавірусу



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Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни

Загалом за час пандемії одужали 442 військовослужбовця

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстрували два нові випадки захворювання на Covid-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

«За минулу добу зареєстровано два нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. 2 військовослужбовці (Вінницька та Хмельницька область) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 10.00 12 липня у Збройних Силах України хворіють 144 особи на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Загалом за час пандемії одужали – 442 особи, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 535 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи.

«Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами», – зазначають у Командуванні.

Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж учора (800).

Одужали – 457 (вчора 861), померли – 11 (вчора 27).

Загалом одужали 26 118 осіб, летальних випадків – 1 383.

У Києві виявлено хворих 67 осіб (вчора 125). Також 23 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 21) і 121 – на Львівщині (вчора 119), 78 – на Рівненщині (вчора 66).

Коронавірус в Україні

Всього 53521

Одужали 26118

Хворіють 26020

Померли 1383

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Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

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