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    Здоров'я

    В українській армії за добу зареєстрували два нові випадки коронавірусу

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    <p>Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни</p> - В українській армії за добу зареєстрували два нові випадки коронавірусу

    Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни

    Загалом за час пандемії одужали 442 військовослужбовця

    За минулу добу у Збройних Силах України зареєстрували два нові випадки захворювання на Covid-19.

    Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

    «За минулу добу зареєстровано два нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. 2 військовослужбовці (Вінницька та Хмельницька область) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що станом на 10.00 12 липня у Збройних Силах України хворіють 144 особи на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

    Загалом за час пандемії одужали – 442 особи, летальних випадків – 5.

    На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 535 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи.

    «Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами», – зазначають у Командуванні.

    Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

    Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж учора (800).

    Одужали – 457 (вчора 861), померли – 11 (вчора 27).

    Загалом одужали 26 118 осіб, летальних випадків – 1 383.

    У Києві виявлено хворих 67 осіб (вчора 125). Також 23 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 21) і 121 – на Львівщині (вчора 119), 78 – на Рівненщині (вчора 66).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      53521
    • Одужали
      26118
    • Хворіють
      26020
    • Померли
      1383

    Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

    Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

    Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

    У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

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