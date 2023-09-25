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Україна створить із Польщею великий військово-медичний хаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна створить із Польщею великий військово-медичний хаб
фото ілюстративне

Польща готова надавати медичну допомогу Україні у кількох вимірах

Україна та Польща працюють над створенням великого військово-медичного хабу, метою якого буде обмін досвідом, а також надання практичної допомоги, що важливо в умовах війни. Про це розповів директор Військово-медичного інституту у Варшаві генерал Гжегож Гелерак, передає «Укрінформ».

Зазначається, що рішення про створення масштабного хабу у військово-медичній сфері між обома країнами було прийнято під час зустрічі представників ЗС України і Польщі, зокрема, керівників медичних ланок в обох арміях, що відбулася у травні цього року в Києві. Він зазначив, що тоді було визначено графік та план співпраці.

Гелерак зазначив, що ця співпраця, з одного боку, базуватиметься на отриманні й аналізі інформації щодо характеру, роду і масштабів санітарних втрат, що мають місце під час війни в Україні.

«З іншого боку, ми надамо доступ до наших знань і можливостей, які ми маємо завдяки реалізації низки дослідницьких проєктів, що стосуються, наприклад, автономних платформ евакуації поранених, методів і способів лікування різного роду поранень на полі бою, зокрема, опіків. Ми готові співпрацювати, щоб на підставі українського та польського досвіду і можливостей в перспективі найближчих 3-5 років ми разом створили великий хаб військово-медичної служби», – підкреслив директор Військово-медичного інституту у Варшаві.

Реалізація цього проєкту з польської сторони перебуває на етапі розгляду в Міністерстві національної оборони Польщі.

Польща готова надавати медичну допомогу Україні у кількох вимірах.

«По-перше, ми хочемо лікувати поранених українських військових, особливо у галузях медицини, які для України зараз є складними. Наприклад, щелепно-лицева хірургія для вас сьогодні є значним викликом. Паралельно з лікуванням українських військових ми хочемо навчати ваш персонал, аби ви ставали автономними у цій сфері», – розповів військовий медик.

Раніше Дуда назвав умову постачання зброї Україні.

 

Теги: Польща медицина Україна

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