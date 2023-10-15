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Японія дистанційно надаватиме Україні медичні послуги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Японія дистанційно надаватиме Україні медичні послуги
Японські лікарі допомагатимуть постраждалим в Україні, надсилаючи їхні УЗД до Японії
фото з відкритих джерел

Японія зобов’язалась допомагати Україні з відбудовою через державний і приватний сектори

Японія допоможе Україні наданнями послуг дистанційного медичного обслуговування та технологіями розумного землеробства. Про це повідомляє Kyodo.

Урядові джерела видання зазначають, що Японія прагне допомогти відродити економіку та відновити території України, зруйновані російським вторгненням.

Надання цифрових медичних послуг дозволить японським лікарям допомагати постраждалим в Україні, надсилаючи їхні УЗД до Японії.

Також Токіо сподівається допомогти нашій державі з врожайністю пшениці та соняшнику за допомогою новітніх методів землеробства, які використовують датчики та технології штучного інтелекту та забезпечують оптимальну кількість води та добрив.

Стверджується, що через суворі правила щодо надання зброї згідно з Конституцією країни Японія зобов’язалась допомагати Україні з відбудовою через державний і приватний сектори.

Серед інших заходів підтримки України Японія також розглядає можливість надання технологій очищення води та кібербезпеки.

Нагадаємо, імміграційне агентство Японії заявило, що з 1 грудня іноземці, які тікають із зон конфлікту, зокрема з України, матимуть право на набуття статусу довгострокового резидента з робочою візою.

До слова, Україна та Японія почали перший раунд переговорів щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Теги: медицина Японія гуманітарна допомога

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