Головна Новини
search button user button menu button

Замість інвалідності буде оцінка втрати функціональності: нововведення МОЗ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Замість інвалідності буде оцінка втрати функціональності: нововведення МОЗ
Віктор Ляшко зазначив, що Україна відмовиться від інвалідності як такої
фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я зазначив, що Україна має відмовитися від пострадянської моделі визначання інвалідності

Міністерство охорони здоров’я підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності й пропонує замість неї оцінку втрати функціональності. Про це на брифінгу в Житомирі за підсумками Конгресу місцевих та регіональних рад при Президентові України розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

За словами міністра, уряд прийняв план реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) і з 2025 року будуть запроваджені інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності.

«Це глобальна реформа. Вона буде пов’язана з тим, що людина з травмою потрапила на реабілітацію, а звідти завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, вона потрапляє у відповідні сфери, аби повернути її функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу», – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, найближчим часом презентують законопроєкт, який змінить всю методологію встановлення інвалідності.

«Ми зробили міжнародний класифікатор функціонування (Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я – ред.) в країні національним класифікатором. Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності. У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися», – додав міністр охорони здоров'я.

Раніше МОЗ нагадав, які документи знадобляться для проходження ВЛК. 

Теги: Міністерство охорони здоров'я реформа міністр модель пільги Віктор Ляшко втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Орбан заявив, що має намір продовжувати своє керівництво країною до 2034 року
ЗМІ розповіли, як довго Орбан планує залишатися прем'єром Угорщини
10 вересня, 22:17
Індія хоче провести віртуальну зустріч G20
Індія хоче провести віртуальну зустріч G20
11 вересня, 03:24
Російський дрон упав у Румунії: НАТО відреагувало на третій день
Російський дрон упав у Румунії: НАТО відреагувало на третій день
7 вересня, 10:03
Прем'єр-міністр країни закликав населення заспокоїтися
«Ми всі божеволіємо»: прем’єр Румунії зробив заяву з приводу уламків російського дрона
13 вересня, 15:52
Глава МЗС Угорщини пояснив, чому Будапешт продовжує співпрацю з Росією
Глава МЗС Угорщини пояснив, чому Будапешт продовжує співпрацю з Росією
17 вересня, 22:33
Україна прагнула, щоб Ізраїль припинив депортувати громадян, які приїжджають до нього
Подіяли погрози не пускати до Умані хасидів? Ізраїль хоче спростити в’їзд українцям
10 вересня, 20:24
Біженці з Україні у Німеччині офіційно отримують виплати
Німеччина підрахувала, скільки витрачає на біженців з України
2 жовтня, 18:25
Президентка Словаччини вважає, що ігнорування позиції Smer-SD створило б прикрий прецедент
Президентка Словаччини виступила проти надання військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:12
Вчора внаслідок обстрілів с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено п'ять приватних житлових будинків
Авіабомби на Луганщині, дрон-камікадзе вдарив по Марганецькій громаді: ситуація в регіонах
Вчора, 12:03

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
16K
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
14K
ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно
11K
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
9249
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
7418
Одна із країн ЄС різко знизила підтримку українських біженців

Новини

Страта українця за слова «Слава Україні»: ООН вважає, що відео може бути справжнім
Сьогодні, 01:03
Замість інвалідності буде оцінка втрати функціональності: нововведення МОЗ
Сьогодні, 00:36
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Стало відомо, скількох людей вбили росіяни, які повернулися з війни
Вчора, 23:56
Канадські військові показали, як вчать українських захисників вести бій
Вчора, 23:29
МАГАТЕ підтвердило переведення енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин»
Вчора, 23:10

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту