Замість інвалідності буде оцінка втрати функціональності: нововведення МОЗ
Міністр охорони здоров'я зазначив, що Україна має відмовитися від пострадянської моделі визначання інвалідності
Міністерство охорони здоров’я підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності й пропонує замість неї оцінку втрати функціональності. Про це на брифінгу в Житомирі за підсумками Конгресу місцевих та регіональних рад при Президентові України розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.
За словами міністра, уряд прийняв план реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) і з 2025 року будуть запроваджені інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності.
«Це глобальна реформа. Вона буде пов’язана з тим, що людина з травмою потрапила на реабілітацію, а звідти завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, вона потрапляє у відповідні сфери, аби повернути її функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу», – зазначив Віктор Ляшко.
За його словами, найближчим часом презентують законопроєкт, який змінить всю методологію встановлення інвалідності.
«Ми зробили міжнародний класифікатор функціонування (Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я – ред.) в країні національним класифікатором. Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності. У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися», – додав міністр охорони здоров'я.
Раніше МОЗ нагадав, які документи знадобляться для проходження ВЛК.
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