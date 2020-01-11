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    Культура

    У Луцьку відкрили кав'ярню, де працюють люди з синдромом Дауна

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    Відкриття кав'ярні &laquo;Старе місто&raquo; у Луцьку - У Луцьку відкрили кав'ярню, де працюють люди з синдромом Дауна
    Відкриття кав'ярні «Старе місто» у Луцьку
    Фото: Волинські новини

    Відкрити кав'ярню вирішили матері двох офіціантів із синдромом Дауна

    У Луцьку відкрили кав'ярню «Старе місто», де працюють люди з синдромом Дауна.

    Про це повідомляє «Громадське радіо».

    Заклад розпочав роботу 9 січня. Він розташований на вулиці Драгоманова, 11/3. Відкрити кав'ярню вирішили матері двох офіціантів із синдромом Дауна Лариса Новосад та Галина Мельник.

    Лариса розповіла, що не кожен підприємець сьогодні хоче брати на роботу людину з інвалідністю. Сини засновниць Андрій Мельник і Валентин Новосад працюватимуть офіціантами.

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    У Луцьку відкрили кав'ярню, де працюють люди з синдромом Дауна
    У Луцьку відкрили кав'ярню, де працюють люди з синдромом Дауна
    У Луцьку відкрили кав'ярню, де працюють люди з синдромом Дауна
    У Луцьку відкрили кав'ярню, де працюють люди з синдромом Дауна
    У Луцьку відкрили кав'ярню, де працюють люди з синдромом Дауна

    Галина Мельник також є головою організації «Батьки дітей із синдромом Дауна», вона зазначила, що новачки спочатку працюватимуть чотири години щодня, щоб не перевантажувати їх. А робочий день поділять на зміни: одна людина працюватиме до обіду, інша — після обіду

    До слова, вчені знайшли спосіб виправити розумову відсталість при синдромі Дауна.

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