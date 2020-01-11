У Луцьку відкрили кав'ярню, де працюють люди з синдромом Дауна



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Відкриття кав'ярні «Старе місто» у Луцьку Фото: Волинські новини

Відкрити кав'ярню вирішили матері двох офіціантів із синдромом Дауна

У Луцьку відкрили кав'ярню «Старе місто», де працюють люди з синдромом Дауна.

Про це повідомляє «Громадське радіо».

Заклад розпочав роботу 9 січня. Він розташований на вулиці Драгоманова, 11/3. Відкрити кав'ярню вирішили матері двох офіціантів із синдромом Дауна Лариса Новосад та Галина Мельник.

Лариса розповіла, що не кожен підприємець сьогодні хоче брати на роботу людину з інвалідністю. Сини засновниць Андрій Мельник і Валентин Новосад працюватимуть офіціантами.

Галина Мельник також є головою організації «Батьки дітей із синдромом Дауна», вона зазначила, що новачки спочатку працюватимуть чотири години щодня, щоб не перевантажувати їх. А робочий день поділять на зміни: одна людина працюватиме до обіду, інша — після обіду

До слова, вчені знайшли спосіб виправити розумову відсталість при синдромі Дауна.