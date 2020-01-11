Австралійські дослідники створили вірус, що вбиває будь-які ракові клітини



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Штучний вірус, який вбиває клітини злоякісних утворень, створили після модернізації вірусу коров'ячої віспи

Смертоносна для пухлин «конструкцію» найближчим часом випробують на людях

Фахівці австралійської біотехнологічної компанії Імуги (Аustralia biotech company Imugene) створили штучний вірус, який вбиває клітини злоякісних утворень, модернізувавши вірус коров'ячої віспи.

Смертоносна для пухлин «конструкція» отримала назву CF33. Найближчим часом її випробують на людях. Про це оголосив онколог з США Юманіте Фонг (US cancer expert Professor Yuman Fong), який має намір перевірити забійну силу вірусу в Австралії.

CF33 заразять пацієнтів з раком грудей, шлунка, легень, сечового міхура і раком шкіри - вприснуть віруси безпосередньо в пухлини. А потім займуться тими нещасними, які страждають від декількох видів страшної недуги одночасно.

Професор Фонг розраховує на успіх. Його надихають результати лабораторних досліджень, під час яких вірус убив ракові клітини 60 різних видів. По суті, знищував все, на що його «нацьковували». Настільки ж благотворно CF33 діяв і на мишей - виліковував їх від різних видів раку.

Особливість CF33 в тому, що цей модернізований вірус призначений для знищення будь-яких ракових клітин. Розриватиме їх зсередини.