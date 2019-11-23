У батьківстві чоловіки почуваються щасливішими, ніж матері - дослідження



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І хоча сучасні батьки проводять із дітьми більше часу, ніж чоловіки минулих поколінь, учені вважають, що татусі все ж таки недостатньо залучені до виховання своїх чад

Фахівці припускають, що це може бути через те, що у батьківстві татусі відчувають більше приємних емоцій і менше стресу, ніж матері, - науковці

Американські фахівці з’ясували, що татусі є більш щасливими батьками, ніж матері, проте вони здебільшого беруть недостатню участь у вихованні дитини.

Дослідження провели науковці з Каліфорнійського університету в Ріверсайді. Вони проаналізували дані про психологічний стан і рівень задоволеності життям 18 тисяч людей — як батьків, так і бездітних, пише 24 канал.

За результати дослідження, виявилося, що татусі щасливіші, ніж матері і ніж бездітні чоловіки. Чому так?

Фахівці припускають, що це може бути через те, що у батьківстві татусі відчувають більше приємних емоцій і менше стресу, ніж матері, адже вони спілкуються з дитиною найчастіше завдяки спільних ігор і дозвілля.

І хоча сучасні батьки проводять із дітьми більше часу, ніж чоловіки минулих поколінь, учені вважають, що татусі все ж таки недостатньо залучені до виховання своїх чад.

Окрім того, вчені з'ясували, що матері часто відчувають провину, розриваючись між роботою та домом, при цьому татусі, які працюють, вважають своє поєднання кар’єри та батьківства цілком успішним.

