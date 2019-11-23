Чи текла у Дракули кров з очей? Лист графа розповів про його хвороби
Науковці намагаються встановити, які проблеми турбували «графа» і від чого він намагався лікуватися
Вчені вирішили поставити діагноз прототипу графа Дракули – господарю Валахії Владу III Цепешу, що жив в XV столітті. Головним предметом досліджень став лист історичного персонажа, переданий Румунським національним архівом.
Про це повідомляє ТАСС.
Відомо, що Цепеш страждав від незвичайного захворювання під назвою гемолакрія – у нього з очей замість сліз текла кров. Ймовірно, це сприяло створенню його «похмурої» слави в народі.
Гемолакрія не виникає сама по собі і є наслідком будь-яких патологій або травм: хронічного кон’юнктивіту, гормональних розладів, важких форм атеросклерозу. Яка саме причина була у Дракули, залишається невідомим.
Учасники проекту, Гліб Зільберштейн і П’єр Джорджіо Рігетті, мають намір вивчити манускрипт і виявити хімічні речовини, що колись входили до складу лікарських препаратів. Так можна буде встановити, які проблеми турбували «графа» і від чого він намагався лікуватися.
Цей метод вже перевірили на практиці: Джакомо Казанові поставили діагноз «гонорея», у Антона Чехова підтвердили туберкульоз, а у Михайла Булгакова – ниркову недостатність.
Як повідомлялося, у Кембриджському університеті у Великій Британії заявили, що популярний план з порятунку Землі є небезпечним для людей.