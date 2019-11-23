Чи текла у Дракули кров з очей? Лист графа розповів про його хвороби



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Фото: Кадр з фільму «Дракула: Мертвий і задоволений» / Castle Rock Entertainment

Науковці намагаються встановити, які проблеми турбували «графа» і від чого він намагався лікуватися

Вчені вирішили поставити діагноз прототипу графа Дракули – господарю Валахії Владу III Цепешу, що жив в XV столітті. Головним предметом досліджень став лист історичного персонажа, переданий Румунським національним архівом.

Про це повідомляє ТАСС.

Відомо, що Цепеш страждав від незвичайного захворювання під назвою гемолакрія – у нього з очей замість сліз текла кров. Ймовірно, це сприяло створенню його «похмурої» слави в народі.

Гемолакрія не виникає сама по собі і є наслідком будь-яких патологій або травм: хронічного кон’юнктивіту, гормональних розладів, важких форм атеросклерозу. Яка саме причина була у Дракули, залишається невідомим.

Учасники проекту, Гліб Зільберштейн і П’єр Джорджіо Рігетті, мають намір вивчити манускрипт і виявити хімічні речовини, що колись входили до складу лікарських препаратів. Так можна буде встановити, які проблеми турбували «графа» і від чого він намагався лікуватися.

Цей метод вже перевірили на практиці: Джакомо Казанові поставили діагноз «гонорея», у Антона Чехова підтвердили туберкульоз, а у Михайла Булгакова – ниркову недостатність.

Як повідомлялося, у Кембриджському університеті у Великій Британії заявили, що популярний план з порятунку Землі є небезпечним для людей.