Вчені назвали причину пізньої появи зубів мудрості

Поява молярів залежить від співвідношення між ростом щелеп і суглобів

Дослідники зі США виявили, що час появи молярів (зубів мудрості) у людини визначається співвідношенням між зростанням щелеп і зміною положення жувальних м'язів і щелепних суглобів. Основні причини пізньої появи зубів мудрості називає стаття вчених, опублікована в журналі Science Advances.

Три моляра – призначені для перетирання їжі великі корінні зуби – виростають у 6, 12 і 18 років. Так звані зуби мудрості з'являються у людини відносно пізно в порівнянні з іншими приматами: для порівняння, у наших найближчих родичів, шимпанзе, вони виростають у 3, 6 і 12 років відповідно.

Дослідники з Університету штату Арізона створили 3D-моделі черепів 21 примата протягом усього періоду їх зростання. Взявши до уваги швидкість росту щелеп, дослідники показали, що поява кожного моляра обумовлюється надзвичайно точним співвідношенням місця і часу – він повинен з'явитися так, щоб не заважати роботі паралельно зростаючих скронево-нижньощелепних суглобів.

Якщо зуб виростає «не за розкладом», то при жуванні він буде завдавати шкоди щелепному суглобу і тим самим порушувати роботу всього жувального апарату. Крім того, з'ясувалося, що поява молярів залежить від початку і тривалості зростання щелеп, яке у приматів залежить від тривалості життя.

Пізня поява молярів у людини, таким чином, є сукупністю трьох складових: повільного зростання, коротких щелеп та сплюснутого обличчя. Видам із більш довгими щелепами необхідно менше часу на те, щоб розвинути відповідну структуру зубів.

До слова, якщо вашій дитині дійсно зле, то не потрібно все списувати на прорізування зубів, а викликати «швидку допомогу». Про це розповів український лікар Євген Комаровський.

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