ЄС та США розчаровані через обрання керівника Антикорупційної прокуратури в Україні

Іноземні партнери переконані, що процес невиправдано затримують

Європейський Союз та Сполучені Штати Америки дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Про це ідеться в заяві, опублікованій на сторінці Посольства США в Україні у Facebook.

Зазначається також, що цей орган є вирішальним у боротьбі з корупцією на високому рівні.

«Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, наприкінці січня стартував конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури.

Тим чаасом колишній генпрокурор Рябошапка заявляє, що обрання керівника САП йде з порушенням закону.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у численних порушеннях.

Тоді в Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.