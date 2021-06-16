Вчені попередили про небезпеку відмови від сніданку

Дослідники зафіксували у тих, хто пропускав сніданок, менше споживання вітамінів, ніж у інших добровольців

Вчені з Університету штату Огайо попередили що люди, які пропускають сніданок, ризикують зіткнутися з небезпечним явищем – нестачею важливих поживних речовин, пише журнал Proceedings of the Nutrition Society.

Фахівці вивчили відомості про 30889 американців у віці від 19 років, які брали участь в дослідженні National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) з 2005 по 2016 рік.

В рамках експерименту добровольці повинні були складати цілодобові звіти про прийоми їжі: вони відзначали, це перекус або повноцінна їжа, а також вказували час. Таким чином фахівці виявили, хто снідав, а хто відмовлявся від ранкового прийому їжі.

Вчені з'ясували, що від сніданку відмовлялися 15,2 відсотка учасників або 4924 людини. Експерти порахували приблизну кількість поживних речовин для людини, грунтуючись на даних про прийоми їжі. Отримані результати вони порівняли з рекомендаціями Ради з їжі і харчуванню Національної академії наук США нормативами.

Дослідники зафіксували у тих, хто пропускав сніданок, менше споживання вітамінів, ніж у інших добровольців. Найбільш суттєвою стала різниця в кількості фолієвої кислоти, кальцію, заліза, а також вітамінів B2, B3, C і D.

До слова, Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я розробив калькулятор, який дає змогу підрахувати тривалість свого життя.

Зазначається, що калькулятор тривалості життя створений за допомогою наукових знань та досліджень. Він аналізує низку чинників, наприклад, звички, харчову поведінку, хронічні захворювання, фізичну активність тощо, та оцінює, як вони впливають на довголіття. Він показує те, наскільки позитивні зміни збільшують тривалість життя.

Автори розробки наводять дослідження італійськго вченого, засновника компанії «Довголіття» Массимо Гуалерци, який вважає, що на здоров’я та тривалість життя людини впливає епігенетика (спадкові зміни генів).

У ЦГЗ наголосили, що очікувана тривалість життя – це показник, що прогнозується за допомогою демографічних знань. Він показує середню кількість додаткових років, що може прожити людина.