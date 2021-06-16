Калькулятор життя: МОЗ пропонує українцям дізнатися, коли вони помруть

У МОЗ зазначили, що калькулятор тривалості життя створений за допомогою наукових знань та досліджень

Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я розробив калькулятор, який дає змогу підрахувати тривалість свого життя. Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

Зазначається, що калькулятор тривалості життя створений за допомогою наукових знань та досліджень. Він аналізує низку чинників, наприклад, звички, харчову поведінку, хронічні захворювання, фізичну активність тощо, та оцінює, як вони впливають на довголіття. Він показує те, наскільки позитивні зміни збільшують тривалість життя.

Автори розробки наводять дослідження італійськго вченого, засновника компанії «Довголіття» Массимо Гуалерци, який вважає, що на здоров’я та тривалість життя людини впливає епігенетика (спадкові зміни генів).

У ЦГЗ наголосили, що очікувана тривалість життя – це показник, що прогнозується за допомогою демографічних знань. Він показує середню кількість додаткових років, що може прожити людина.

«Те, наскільки точно розраховується цей показник, залежить від повноти даних перепису населення країни та якості статистики про смертність. Важливим показником є тривалість саме здорового життя людини, без втрати працездатності. Для його розрахунку використовують дані про поширеність у країні різних захворювань», – зазначили у ЦГЗ.

Дізнатися очікувану тривалість життя можна за посиланням – https://life-calc.phc.org.ua.

Як порахувати очікувану тривалість життя за допомогою «Калькулятора життя»?

Для того, щоб з’ясувати очікувану тривалість вашого життя, потрібно зробити кілька простих кроків:

Заходьте на сайт – https://life-calc.phc.org.ua

Заповнюйте усі пункти опитувальника, не пропускайте жоден.

Отримайте результат та проаналізуйте, які звички впливають на ваше довголіття.

До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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