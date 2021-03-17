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    Британці навчили автомобілі «вбивати» коронавірус

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    Як працює антивірусна кліматична система Jaguar Land Rover - Британці навчили автомобілі «вбивати» коронавірус

    Як працює антивірусна кліматична система Jaguar Land Rover

    Спеціальну систему очищення повітря розробив британський концерн Jaguar Land Rover

    Британці показали, як можна боротися з коронавірусом в автомобілі. Компанія Jaguar Land Rover розробила спеціальну систему очищення повітря, яка вбиває близько 97% вірусів і бактерій в автівці. Включаючи і SARS-CoV-2.

    В системі вентиляції всіх моделей Jaguar та Land Rover компанія планує використовувати технологію, яку винайшла Panasonic. Про неї «Главком.Техно» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Сенс цієї технології полягає в тому, що вона розпорошує спеціальні частинки, які нейтралізують віруси та бактерії.

    «Для активного очищення повітря використовується висока напруга для створення трильйонів гідроксильних (OH) радикалів, укладених в наномолекул води. OH-радикали денатурують білки вірусів і бактерій, допомагаючи придушити їх зростання. Таким саме способом гідроксильні радикали нейтралізують дії алергенів, дезодоруючи повітря в салоні і створюючи більш чисте середовище », - так в британський компанії пояснюють роботу противірусної клімат-системи.

    Двогодинне лабораторне випробування нової системи очищення повітря Jaguar Land Rover провела міжнародна організація Texcell, що спеціалізується на вірусному тестуванні. Експерти з'ясували, що система ефективно бореться з поширенням SARS-CoV-2.

    Коли нова антивірусна система кондиціювання з’явиться в автомобілях Jaguar і Land Rover, поки що невідомо.

    Теги: технології повітря коронавірус
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