Британці навчили автомобілі «вбивати» коронавірус

Спеціальну систему очищення повітря розробив британський концерн Jaguar Land Rover

Британці показали, як можна боротися з коронавірусом в автомобілі. Компанія Jaguar Land Rover розробила спеціальну систему очищення повітря, яка вбиває близько 97% вірусів і бактерій в автівці. Включаючи і SARS-CoV-2.

В системі вентиляції всіх моделей Jaguar та Land Rover компанія планує використовувати технологію, яку винайшла Panasonic. Про неї «Главком.Техно» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Сенс цієї технології полягає в тому, що вона розпорошує спеціальні частинки, які нейтралізують віруси та бактерії.

«Для активного очищення повітря використовується висока напруга для створення трильйонів гідроксильних (OH) радикалів, укладених в наномолекул води. OH-радикали денатурують білки вірусів і бактерій, допомагаючи придушити їх зростання. Таким саме способом гідроксильні радикали нейтралізують дії алергенів, дезодоруючи повітря в салоні і створюючи більш чисте середовище », - так в британський компанії пояснюють роботу противірусної клімат-системи.

Двогодинне лабораторне випробування нової системи очищення повітря Jaguar Land Rover провела міжнародна організація Texcell, що спеціалізується на вірусному тестуванні. Експерти з'ясували, що система ефективно бореться з поширенням SARS-CoV-2.

Коли нова антивірусна система кондиціювання з’явиться в автомобілях Jaguar і Land Rover, поки що невідомо.