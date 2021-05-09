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    Вчені показали голограму, до якої можна доторкнутися

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    Вчені створили справжню голограму - Вчені показали голограму, до якої можна доторкнутися
    Вчені створили справжню голограму

    Дослідники придумали, як створити об'ємне зображення в повітрі

    Дослідники з Університету Бригама Янга зробили справжнє відкриття. Їм вдалося проєктувати об'ємне зображення в повітрі. До нього можна доторкнутися пальцем і навіть взаємодіяти.

    На відміну від традиційних голограм з обмеженим кутом огляду, представлена система дозволяє побачити зображення під будь-яким кутом і з будь-якого боку, оскільки зображення фактично малюються у тривимірному просторі.

    Це відбувається завдяки роботі оптичних пасток і системі з двох лазерів, де один трансформує частинки в повітрі, а інший підсвічує отриману основу безліччю відтінків.

    Прототип технології під назвою Optical Trap Display продемонстрували у 2018 році. Три роки доопрацювань і покращень дозволили команді зробити нові відкриття: тепер система не просто показує об'ємні картинки в повітрі, а й змушує їх рухатися і навіть взаємодіяти з іншими об'єктами.

    Для повноцінного спостереження за голограмою необхідно озброїтися фотоапаратом з макрооб'єктивом, оскільки розміри проєкцій ще дуже малі.

    Хоч це і не ті масштаби, про які мріють фанати наукової фантастики, вчені все ж вірять в те, що їх розробка має шанси стати основою для створення повноцінних і компактних окулярів доповненої реальності, де візуалізації виникають прямо перед очима і не вимагають додаткових дій.

    Джерело: 24 канал

    Теги: технології
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