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    Думки вголос

    Кого українцям більше боятись: хворих співвітчизників на коронавірус чи самих себе?

    • Юрій Черненький

      Директор ДП «Палац спорту» 

    • Розсилка
    У Нових Санжарах люди билися з поліцією через страх заразитися коронавірусом - Кого українцям більше боятись: хворих співвітчизників на коронавірус чи самих себе?
    У Нових Санжарах люди билися з поліцією через страх заразитися коронавірусом

    Вірус не такий вже й страшний, а ніж наші власні прояви…

    Подвійні стандарти заполонили політичний контингент, і тепер це відображається на громадській свідомості.

    Кого більше боятись, хворих співвітчизників на коронавірус чи власне самих себе? Навіть європейські ЗМІ приїхали аби зафіксувати той безлад, який коївся в Нових Санжарах. Все, що ми побачили є певним індикатором стану нашого ментального занепаду. Біль та розчарування наших громадян, які приїхали додому – важно передати! Добре, давайте ми з вами представимо цю ситуацію вже з іншого боку. Уявімо, наприклад, – на борту літака в Україну летять наші спортсмени, чемпіони, олімпійці… Як би тоді відреагувала громада? Чи була б належна інформаційна підготовка народу через ЗМІ, може й інші заходи? Міг би вийти абсурд.

    Таким чином, могло би трапитися наступним чином: ще вчора були героями, займали призові місця, отримували медалі та відстоювали честь нації, а вже сьогодні – вороги народу. Така ситуація може трапитись, і її моделювання не є недоречним. Дуальність та шаблонне мислення, от із чи нам треба насамперед боротися. За останніми даними – нас вже 37 мільйонів. Невже нас не вражають ті величезні цифри, які були нещодавно оприлюднені? – Звісно, після такого «теплого прийому» нас стане ще менше. Ми питаємо, «куди ж наші люди ділись, коли встигли»?

    Приклад: в автобусах, що направлялись до бази санаторію було 17 танцюристів з Кривого Рогу, – це вже реальні речі. Молоді люди, за якими також культурне майбутнє нашої країни. Так, вони заробляли не на батьківщині, то й що далі? Вибачте, але вони ж їдуть додому, на рідну змелю, до родичів. Реагування ЗМІ щодо оприлюднення проблеми, дійсно, – було дуже оперативним. Але звісно, що й профілактична робота з народом мала бути проведена заздалегідь і в доступному для всіх форматі. Подібні ситуації демонструють нам, що є мочу вчитись.

    Так, нашим людям страшно за себе та за своїх дітей. Толерантність до невизначеностей ще не сформована. Але схоже, що вірус не такий вже й страшний, а ніж наші власні прояви…

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    вірус
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