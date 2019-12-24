Вчені виявили причину розвитку особливо небезпечного раку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Клітини, схильні до метастазування, поглинають багато молочної кислоти, - дослідження

Вчені Університету Техасу в Остіні (США) з'ясували механізм, що збільшує ризик поширення клітин меланоми (раку шкіри) організмом, повідомляє MedicalXpress.

Дослідники виявили, що клітини, схильні до метастазування, поглинають багато молочної кислоти. Вони несуть на своїй поверхні велику кількість переносників молочної кислоти - монокарбоксилатний транспортер 1 (MCT1).

Лактат дозволяє клітинам підсилювати вироблення антиоксидантів, що допомагає їм виживати в крові. Це узгоджується з клінічними даними, які продемонстрували, що прогноз гірший у тих пацієнтів, у кого більше MCT1.

Експерименти на мишах показали, що у гризунів, яких лікували інгібітором MCT1, спостерігалася менша кількість клітин меланоми в крові і менша кількість метастазуючих пухлин.

Вчені вважають, що подібний підхід може зменшити ризик виникнення вторинних пухлин у людини.