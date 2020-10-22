Вчені виявили, що популярні заходи проти коронавірусу виявилися неефективними



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Фахівці розробили поліпшену модель поширення аерозолів у вигляді крапель з інфекцією в повітрі

Міжнародна група вчених показала, що популярні заходи проти поширення коронавірусу SARS–CoV–2 – соціальне дистанціювання і носіння масок – не є достатньо ефективними, щоб стримати пандемію, хоча дійсно знижують ризик зараження.

Свої висновки дослідники представили в статті, опублікованій в International Journal of Multiphase Flow.

Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.

Фахівці розробили поліпшену модель поширення аерозолів у вигляді крапель з інфекцією в повітрі. Нинішні моделі, засновані на вимірах 30–40–х років XX століття, є застарілими і не враховують мікроскопічні частинки. Вони припускають, що важкі краплі швидко осідають, а маленькі переміщаються майже горизонтально, але швидко випаровуються. Однак навіть коли крапля випаровується, залишається аерозольна частинка, здатна утримувати вірус.

Виявилося, що частинки діаметром 10 мікрометрів потрібно 15 хвилин, щоб впасти на землю. В результаті вступити в контакт з вірусом можуть навіть ті люди, які дотримуються правил соціального дистанціювання, наприклад, в ліфті, в якому раніше знаходився заражений. Особливо небезпечними в цьому сенсі є приміщення з високою вологістю і поганою вентиляцією.

Однак вчені підкреслюють, що носіння масок і соціальне дистанціювання не повинні розглядатися як непотрібні заходи. Маски запобігають поширенню великих крапель, в яких можуть міститися великі дози вірусу, а соціальне дистанціювання зменшує ймовірність зараження. Однак гарантованої безпеки ні те, ні інше не надає.