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    Здоров'я

    На Буковині зафіксували «коронавірусний» рекорд: майже 250 випадків за добу

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    На Буковині зафіксували &laquo;коронавірусний&raquo; рекорд - На Буковині зафіксували «коронавірусний» рекорд: майже 250 випадків за добу
    На Буковині зафіксували «коронавірусний» рекорд

    Загальна кількість підтверджених випадків хвороби в області сягнула 18562 осіб

    У Чернівецькій області сьогодні, 21 жовтня, підтвердили 248 нових випадків коронавірусної хвороби – це новий сумний рекорд захворюваності.

    Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук.

    Таку кількість позитивних результатів фахівці обласного лабораторного центру МОЗ виявили з-поміж 1316 зразків.

    Загальна кількість підтверджених випадків хвороби в області сягнула 18562 осіб.

    «Хворих на коронавірус буковинців щодня стає все більше. Впродовж останнього тижня обласний лабораторних центр фіксує понад 200 нових випадів щодоби. Сьогодні маємо черговий антирекорд в області – 248 нововиявлених фактів інфікування Covid-19», – написав чиновник.

    Водночас, сьогодні одужали ще 93 жителі області. Таким чином недугу побороли вже 9688 буковинців. 419 людей станом на сьогодні померли.

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