На Буковині зафіксували «коронавірусний» рекорд: майже 250 випадків за добу



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На Буковині зафіксували «коронавірусний» рекорд

Загальна кількість підтверджених випадків хвороби в області сягнула 18562 осіб

У Чернівецькій області сьогодні, 21 жовтня, підтвердили 248 нових випадків коронавірусної хвороби – це новий сумний рекорд захворюваності.

Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук.

Таку кількість позитивних результатів фахівці обласного лабораторного центру МОЗ виявили з-поміж 1316 зразків.

Загальна кількість підтверджених випадків хвороби в області сягнула 18562 осіб.

«Хворих на коронавірус буковинців щодня стає все більше. Впродовж останнього тижня обласний лабораторних центр фіксує понад 200 нових випадів щодоби. Сьогодні маємо черговий антирекорд в області – 248 нововиявлених фактів інфікування Covid-19», – написав чиновник.

Водночас, сьогодні одужали ще 93 жителі області. Таким чином недугу побороли вже 9688 буковинців. 419 людей станом на сьогодні померли.