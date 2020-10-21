Глава МОЗ Німеччини заразився коронавірусом



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У Йенса Спана спостерігалися симптоми застуди

Урядовець відправився на карантин

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан захворів коронавірусом. Про це повідомляє ARD.

Зазначається, що урядовець відправився на карантин.

Наголошується, що у Спана спостерігалися симптоми застуди.

«Після отримання позитивного результату на коронавірус він відправився на самоізоляцію», – йдеться у повідомленні.

Також проінформовані можливі контактні особи.

Раніше повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер 17 жовтня пішов на самоізоляцію. На карантин довелося піти після підтвердження коронавіруса у охоронця німецького президента.

Прем'єр Польщі пішов на самоізоляцію.

Нагадаємо, ексспікер українського парламенту також Володимир Литвин захворів на коронавірус.

Також повідомлялося, що що гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.

Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

До слова, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня.

Крім того, п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус стало відомо 29 вересня.

3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

11 жовтня, п’ятий президент Петро Порошенко, хворий на Covid-19, почувається вже краще.