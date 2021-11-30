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    Вчені назвали незвичайний симптом раку крові

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    Симптоми раку крові з'являються повільно, а в деяких вони зовсім можуть бути відсутніми - Вчені назвали незвичайний симптом раку крові
    Симптоми раку крові з'являються повільно, а в деяких вони зовсім можуть бути відсутніми
    фото: Josue Decavele / Reuters

    Синці на шкірі можуть свідчити про розвиток раку крові

    Синці на шкірі можуть свідчити про розвиток раку крові. Про це пише Express із посиланням на благодійну організацію Blood Cancer UK.

    «Спочатку вони виглядають як червоні плями, які згодом змінюють колір, темніють і часто починають хворіти. Їх складніше виявити на темній шкірі», – повідомили лікарі.

    Серед інших симптомів раку крові медики назвали незрозумілу втрату ваги, шишки на тілі, задишку, нічну пітливість, блідість, появу тяжких інфекцій, пропасницю, висип чи свербіж, а також біль у кістках та суглобах.

    За даними медиків, симптоми раку крові з'являються повільно, а в деяких вони зовсім можуть бути відсутніми.

    Нагадаємо, нещодавно знаменитий дієтолог розповів, що їсти, аби не хворіти і стати довгожителем.

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    Теги: здоров'я лікар імунітет онкологія
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    Вчені назвали незвичайний симптом раку крові