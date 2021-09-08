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    Відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів

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    Борис Бриль: Повинна бути кримінальна відповідальність за висловлювання у пабліках на медичну тему - Відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів
    Борис Бриль: Повинна бути кримінальна відповідальність за висловлювання у пабліках на медичну тему
    Фото з відкритих джерел

    «Базікають від безграмотності, а відповідальності нема»

    Охорона здоров'я пов'язана з життями людей. Тому за кожну висловлену у публічній площині антивакцинальну вигадку повинна бути відповідальність, переконаний ізраїльський лікар-анестезіолог та реаніматолог Борис Бриль.

    «В Україні не вистачає кримінального покарання за обговорення медичної теми. У вас хто на що здатний, той те й меле», – сказав ізраїльський фахівець в інтерв’ю «Главкому».

    На думку Бриля, в Україні є достатньо вакцин, але через недовіру людей темпи вакцинації занадто низькі.

    «Треба більше вакцин, хоч вони у вас є, але треба, щоб люди йшли вакцинуватися, а у вас люди сумніваються. Я думаю, що в Україні не вистачає кримінального покарання. Повинна бути кримінальна відповідальність за висловлювання у пабліках на медичну тему. Охорона здоров'я пов'язана з життями людей, тому не можна таке робити. Поширюєш власні вигадки – йди до в'язниці, а то базікають від безграмотності, а відповідальності нема», – підкреслив лікар.

    Поширення неправдивої інформації в Ізраїлі, наголосив він, карається законом.

    «В Ізраїлі лікар не буде плести нісенітницю про те, що потрібні медвідводи (нібито причини не вакцинуватися – «Главком») незрозуміло з яких причин. Коли змусять відповідати за кожну рекомендацію, тоді почнуть книги читати, а також знайомитися з результатами досліджень», – переконаний Борис Бриль.

    Нагадаємо МОЗ Ізраїля визнав, що вакциновані двома та трьома дозами теж помирають. Після початку навчального року загальна захворюваність на коронавірус в Ізраїлі зросла у сім разів. Попри це влада країни вирішила з 19 вересня допускати в країну групи вакцинованих від коронавірусу іноземних туристів без обов'язкової самоізоляції.

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    Теги: Ізраїль вірус коронавірус Борис Бриль
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    Відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів