МОЗ готує перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації

Список можуть презентувати вже наступного тижня

Повний перелік професій, для яких планується впровадження обов'язкової вакцинації від Covid-19, Міністерство охорони здоров'я планує презентувати наступного тижня. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише «Уніан».

«З приводу переліку професій (для обов'язкової вакцинації, – ред), зараз він поки формується. Зараз ми розглядаємо й оцінюємо потенційні ризики невакцинації тих чи інших когорт або саме категорій службовців. Тому, скоріш за все, на наступному тижні ми зможемо презентувати фінальну версію... Поки що фінального рішення немає», –сказав він.

За словами Кузіна, однозначно до цього списку МОЗ ініціює працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

До слова, Дніпропетровщина перейшла до «помаранчевої» зони карантину.

МОЗ сьогодні повідомив, що у країні ситуація погіршується: чотири області можуть опинитись у «червоній зоні» вже у жовтні.

Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген. Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

Також у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.