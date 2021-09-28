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    Ще в одному столичному торговому центрі відкрито пункт вакцинації

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    Пункт вакцинації відкрився на другому поверсі&nbsp;ТРЦ Smart Plaza Polytech - Ще в одному столичному торговому центрі відкрито пункт вакцинації
    Пункт вакцинації відкрився на другому поверсі ТРЦ Smart Plaza Polytech
    Фото з відкритих джерел

    Від початку вакцинальної кампанії у Києві вже зроблено майже 1,7 млн щеплень

    У ТРЦ Smart Plaza Polytech на проспекті Перемоги, 24 в Києві відкрито пункт вакцинації проти Covid-19. Про це повідомляє Шевченківська райдержадміністрація.

    Пункт вакцинації працює на другому поверсі ТРЦ щоденно з 10:00 до 17:00 без вихідних.

    Вакцинація здійснюється в порядку живої черги. Охочим щепитися потрібно мати з собою паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

    Як повідомлялося, з 27 вересня центр масової вакцинації проти Covid-19 запрацював у ТРЦ Cosmo Multimall на вул. Вадима Гетьмана, 6.

    На сьогодні у столиці працюють Центр масової вакцинації на Лівобережній, 117 пунктів щеплень на базі медичних закладів міста, вакцинальні центри у торгових та торговельно-розважальних центрах, а також 57 мобільних бригад, які вакцинують організовані колективи.

    За минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 461 особи.

    Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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    Теги: Київ щеплення вакцинація коронавірус
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    Ще в одному столичному торговому центрі відкрито пункт вакцинації