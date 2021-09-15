Ділок з Львівщини торгував підробленими covid-сертифікатами: йому загрожує в’язниця

Торговець фейковими довідками мав у соцмережах 15 тисяч підписників

Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до двох років

У Львівській області кіберполіція викрила чоловіка, який продавав підроблені covid-сертифікати. Загалом послугами скористалися більше ніж 300 осіб, пише пресслужба Кіберполіції.

«Встановлено, що 31-річний місцевий мешканець виготовляв довідки з негативним результатом на Covid-19 та covid-сертифікати для перетину державного кордону. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення», – пише пресслужба.

Зазначається, що загалом зловмисник продав більше ніж 50 covid-сертифікатів й 300 довідок з негативним результатом тесту на коронавірусу. Свої послуги чоловік рекламував в месенджері в якому було більше ніж 15 тисяч підписників.

Сovid-сертифікати у фігуранта коштували 1500 гривень, а довідка – 500 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 358 Кримінального Кодексу України зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до двох років.

Також нагадаємо, що житель Луганщини продавав мешканцям окупованих територій фальшиві ПЛР-тести. Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів. Вартість одного підробленого тесту становила 500 гривень. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, також на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

До слова, британцю загрожує вісім років у польській в'язниці через фальшивий тест на Covid-19.

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