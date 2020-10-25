Військовим медикам доплачуватимуть за лікування хворих на коронавірус, – міністр оборони



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Премії виплачуватимуться і в подальшому, у період дії карантинних заходів

Перші виплати відбудуться вже у листопаді

Військовослужбовцям військово-медичних закладів, які беруть участь у лікуванні хворих на Covid-19, щомісячно виплачуватимуть грошову премію.

Відповідний наказ підписав міністр оборони України Андрій Таран, передає пресслужба відомства.

Таран зазначив, що через певні прогалини у нормативній базі військовим медикам, які лікують інфікованих коронавірусом, не була сплачена доплата у розмірі до 300% заробітної плати, яка повинна бути відповідно до постанови Кабміну.

«Щоб усунути цю несправедливість, прийнято рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, у тому числі із фонду Міністра оборони України. Дані виплати нараховуватимуться за період від 2 червня 2020 року. Тобто, усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року», – сказав Таран.

За його словами, премії виплачуватимуться і надалі, у період дії карантинних заходів.

Так, виплату здійснюватимуть за місцем перебування військовослужбовців на грошовому забезпеченні.

Перші виплати військовим медикам відбудуться вже у листопаді.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Це на 926 осіб менше, ніж у попередній день (7014).

Також відомо, що 24 жовтня 1753 людини одужали, а 102 – померло від ускладнень.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 особа.