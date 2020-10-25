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    Здоров'я

    Військовим медикам доплачуватимуть за лікування хворих на коронавірус, – міністр оборони

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    Премії виплачуватимуться і в подальшому, у період дії карантинних заходів - Військовим медикам доплачуватимуть за лікування хворих на коронавірус, – міністр оборони
    Премії виплачуватимуться і в подальшому, у період дії карантинних заходів

    Перші виплати відбудуться вже у листопаді

    Військовослужбовцям військово-медичних закладів, які беруть участь у лікуванні хворих на Covid-19, щомісячно виплачуватимуть грошову премію.

    Відповідний наказ підписав міністр оборони України Андрій Таран, передає пресслужба відомства.

    Таран зазначив, що через певні прогалини у нормативній базі військовим медикам, які лікують інфікованих коронавірусом, не була сплачена доплата у розмірі до 300% заробітної плати, яка повинна бути відповідно до постанови Кабміну.

    «Щоб усунути цю несправедливість, прийнято рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, у тому числі із фонду Міністра оборони України. Дані виплати нараховуватимуться за період від 2 червня 2020 року. Тобто, усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року», – сказав Таран.

    За його словами, премії виплачуватимуться і надалі, у період дії карантинних заходів.

    Так, виплату здійснюватимуть за місцем перебування військовослужбовців на грошовому забезпеченні.

    Перші виплати військовим медикам відбудуться вже у листопаді.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Це на 926 осіб менше, ніж у попередній день (7014).

    Також відомо, що 24 жовтня 1753 людини одужали, а 102 – померло від ускладнень.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 особа.

    ЗСУ міністр коронавірус Андрій Таран
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