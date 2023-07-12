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Чи є сьогодні дефіцит сімейних лікарів? Національна служба дала відповідь

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи є сьогодні дефіцит сімейних лікарів? Національна служба дала відповідь
Для терапевта лімітом є 2 тис. декларацій з пацієнтами, для сімейного лікаря – 1,8 тис., для педіатра – 1,9 тис.
фото з відкритих джерел

Глава НСЗУ: «Ми дали можливість сімейним лікарям добирати пацієнтів вище встановленого ліміту»

На території активних бойових дій є проблема з сімейними лікарями. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

Як стверджує голова НСЗУ, ця проблема не актуальна для всієї території України. Нестача сімейних лікарів спостерігається лише в окремих районах, близьких до активних бойових дій. 

«Наші лікарі – герої. Є безліч історій про те, як вони жили в окупації і продовжували надавати послуги своїм пацієнтам, хоч тих ставало в рази менше. Попри те, що медики були в окупації, ми продовжували усі виплати, наскільки це було можливо. Де це можливо і досі виплачуємо. Та нині бачимо, що медики, які проживають тривалий час в окупації, психологічно вимотані. Важка ситуація спонукає багатьох з них вибирати безпечніші місця – вони виїжджають», – пояснила Гусак.

Україні допомагають колеги з ВООЗ: так званий health-кластер має угоди з асоціацією лікарів. На основі цієї угоди сформовані мобільні бригади, які першими заходять на щойно деокуповану територію, де потрібні сімейні лікарі. Так само мобільні бригади є у Херсоні і Миколаєві, в місцях, де надзвичайні ситуації або на територіях активних бойових дій. 

«У західних областях ми не спостерігаємо шаленої нестачі сімейних лікарів. Там все так, як і було в довоєнний період. А от в Миколаївській області проблема з сімейними лікарями була і до війни. Там вона поки що  залишається», – розповіла голова НСЗУ.

НСЗУ внесла зміну в порядок реалізації програм медичних гарантій і дали можливість лікарям добирати пацієнтів вище встановленого ліміту. 

«Те навантаження в кількості декларацій для терапевта, сімейного лікаря і лікаря-педіатра, яке було визначене на початку трансформації системи охорони здоров’я, складає, відповідно, 2 тис., 1,8 тис., 1,9 тис. декларацій.  Навантаження було прораховано в межах усіх міжнародних норм, стандартів і досвіду, який проходили ряд інших країн. Тому воно є оптимальним, щоби забезпечити якість медичної допомоги. Більше того, це навантаження, сподіваюся, розраховане на команду сімейного лікаря: лікар і медсестра. Звісно, ми бачимо випадки, коли лікар працює сам. Переважно, так буває у приватній медицині. Медики зізнаються, що  впоратися без медсестри складніше», – зазначила Гусак.

Нагадаємо, раніше фахівці пояснили, чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому

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Теги: здоров'я медицина лікар

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