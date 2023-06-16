Шумить у вухах? Учені знайшли новий спосіб вирішити проблему

Науковці використали персоналізовану звуків стимуляцію, яка споказала ефективне лікування шуму у вухах

Вчені з університету Мічігану представили багатообіцяюче лікування шуму у вухах. Понад 60 відсотків учасників дослідження повідомили про помітне покращення стану. Про це пише журнал JAMA Network Open.

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Майже 70% тих, хто страждає шумом у вухах, мають так звану соматичну форму. Постійний дзвін у вухах, дзижчання або шипіння – ці звуки можуть бути як злегка дратівливими, так і виснажливими. За оцінками науковців, до 15% дорослих у США мають шум у вухах, і майже 40% з них страждають на хронічне захворювання і активно шукають полегшення.

У новому дослідженні вчені розробили пристрій для персоналізованої стимуляції звуків в домашніх умовах. Учасники отримали портативний девайс, запрограмований на стимуляцію індивідуальним шумом у поєднанні з електричною стимуляцією.

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У клінічному випробуванні взяли участь 99 осіб із соматичним шумом у вухах, при якому такі рухи, як стиск щелепи або натискання на лоб, призводили до помітної зміни висоти або гучності звуків, що сприймаються піддослідними.

Учасники дослідження були випадковим чином розподілені в одну з двох груп. Перша спочатку отримала електричну та звукову терапію, а друга – лише звукову (контрольну). Через шість тижнів дослідження понад 60 % учасників, які отримували подвійну терапію, повідомили про значне зменшення симптомів шуму у вухах. Цей ефект не спостерігався при отриманні лише звукової стимуляції, що вказує на ефективність комбінованого лікування.

«Це дослідження прокладає шлях до використання персоналізованої так званої бісенсорної стимуляції як ефективне лікування шуму у вухах, що дає надію мільйонам людей, які страждають шумом у вухах», – сказала професорка медичного факультету отоларингології університету Мічиганського Сьюзан Шор.

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