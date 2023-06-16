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Шумить у вухах? Учені знайшли новий спосіб вирішити проблему

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шумить у вухах? Учені знайшли новий спосіб вирішити проблему
Американські вчені лікуватимуть шум у вухах пристроєм для персоналізованої стимуляції звуків
фото: ілюстративне

Науковці використали персоналізовану звуків стимуляцію, яка споказала ефективне лікування шуму у вухах

Вчені з університету Мічігану представили багатообіцяюче лікування шуму у вухах. Понад 60 відсотків учасників дослідження повідомили про помітне покращення стану. Про це пише журнал JAMA Network Open.

 Майже 70% тих, хто страждає шумом у вухах, мають так звану соматичну форму. Постійний дзвін у вухах, дзижчання або шипіння – ці звуки можуть бути як злегка дратівливими, так і виснажливими. За оцінками науковців, до 15% дорослих у США мають шум у вухах, і майже 40% з них страждають на хронічне захворювання і активно шукають полегшення. 

У новому дослідженні вчені розробили пристрій для персоналізованої стимуляції звуків в домашніх умовах. Учасники отримали портативний девайс, запрограмований на стимуляцію індивідуальним шумом у поєднанні з електричною стимуляцією.

У клінічному випробуванні взяли участь 99 осіб із соматичним шумом у вухах, при якому такі рухи, як стиск щелепи або натискання на лоб, призводили до помітної зміни висоти або гучності звуків, що сприймаються піддослідними.

Учасники дослідження були випадковим чином розподілені в одну з двох груп. Перша спочатку отримала електричну та звукову терапію, а друга – лише звукову (контрольну). Через шість тижнів дослідження понад 60 % учасників, які отримували подвійну терапію, повідомили про значне зменшення симптомів шуму у вухах. Цей ефект не спостерігався при отриманні лише звукової стимуляції, що вказує на ефективність комбінованого лікування.

«Це дослідження прокладає шлях до використання персоналізованої так званої бісенсорної стимуляції як ефективне лікування шуму у вухах, що дає надію мільйонам людей, які страждають шумом у вухах», – сказала професорка медичного факультету отоларингології університету Мічиганського Сьюзан Шор. 

Нагадаємо, здорове серце може страждати від нездорових звичок, які щодня «вбивають» цей життєво важливий орган.  Про це повідомляє кардіологиня Наталія Іванюк.Куріння, алкоголь, малорухливий спосіб життя, солодощі на ніч є факторами, що підвищують ризик серцево-судинних захворювань.

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Теги: здоров'я журнал вчені

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