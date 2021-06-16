Як привчити дитину їсти корисну їжу: ефективні поради лікаря Комаровського

Дитина для повноцінного харчування мусить отримувати п'ять порцій овочів і фруктів на день

Які помилки батьків у харчуванні дітей

Дитина відмовляється їсти моркву або яблуко, але вимагає цукерку або солодку газовану воду? По-перше, батькам варто замислитися, хто «відкрив» ці самі цукерки та інші шкідливі продукти для малюка. Як привчити дітей їсти корисну їжу, розповів дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський.

Як зробити так, щоб дитина їла їжу, яку ми вважаємо корисною, а вона ні? Але замисліться, що спочатку ми самі створюємо малюкові вибір між корисною і не корисною їжею. Адже шкідливі продукти ми, батьки, самі приносимо додому. А ще з найкращих спонукань нагодувати своє чадо корисною їжею, робимо помилки.

Основна помилка – намагатися засунути в дитину великий «шматок користі», тобто велику порцію незнайомого їй або нелюбимого продукту. Адже привчати малят до нової їжі потрібно поступово. Можна дати шматочок, тим паче, якщо дитина пробує цей продукт вперше. Нехай в його улюбленому супі плаває один маленький шматочок броколі, наприклад, потім вже два і так далі.

Давайте дитині можливість вибирати самостійно. Особливої різниці між шматочком буряка і моркви в сенсі користі, немає. Але важливо дати маляті право самостійного вибору. Наріжте моркву часточками, кружальцями, буряк – квадратиками і дайте дитині право вибрати самостійно, що вона хоче з’їсти.

Взагалі, з раннього віку дитину потрібно залучати до процесу вибору, приготування їжі та безпечної поведінки на кухні.

У розвинених країнах дуже велика увага приділяється вихованню дітей саме в сенсі безпеки на кухні. У дитячих садках навіть є кімнати, де малюків вчать мити посуд, вмикати мікрохвильовку, плиту, готувати нехитрі страви. Візьміть собі це на замітку.

Як краще зацікавити дитину їсти корисну їжу

Беріть маля з собою в магазин, говорить про те, яка важлива його допомога, просіть вибрати ту чи іншу морквину, помідор та інші овочі, які воно хотіло б спробувати. Важливо не тільки разом з малюком готувати їжу, але також залучати його сервірувати стіл, подавати їжу.

Коли дитина сама проходить через процес приготування, сервіровки, а потім зізнатися самій собі, що вона приготувала несмачне і відмовитися це їсти – буде складно. Взагалі дитина для повноцінного харчування мусить отримувати 5 порцій овочів і фруктів на день.

Порція – це та кількість, яка вміщується в долоньці дитини, а не те, що мама або тато поклали у тарілку. З віком дитини розмір порцій буде змінюватися, адже зростає вона і розмір її долоні теж збільшується.

Як зацікавити ще більше їсти овочі, які малюки люблять менше, ніж фрукти

Максимально прикрашати тарілку, красиво розкладаючи овочі, вирізаючи з них фігурки. Пам’ятайте, якщо дитина каже «я це не хочу» щодо нового продукту – це нормальний процес заперечення. Але головне, дитина має бачити, що ці ж продукти їдять батьки.

Привчайте дитину до нових продуктів поступово, даючи потроху.

Тому потрібно бути дитині прикладом, заохочувати, розповідати цікаві історії про корисну їжу, разом дивитися фільми або мультики на цю тему. Якщо дитину складно привчити їсти корисну їжу, то найімовірніше у батьків на це не вистачає часу і винахідливості.

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Раніше Комаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі. «Мутації виникають тоді, коли вірус стикається з людиною, у якої мало антитіл, тобто люди, які перехворіли легкими формами або безсимптомно – це і є головне середовище, де виникають мутації. Таким чином наша мрія про колективний імунітет стає нереалізованою. І мабуть, ми йдемо все до того, що раз в 2-3 роки будемо отримувати комплексну вакцину, яка буде містити кілька варіантів коронавірусу, і швидше за все, це буде мРНК – вакцина», – сказав Комаровський.

Також Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.