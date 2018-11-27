З початку року в Україні зареєстрували дев’ять випадків дифтерії



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Єдиний надійний захист від дифтерії — вакцинація

Імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин — ревакцинація

За 10 місяців цього року в Україні зареєстровано 9 випадків захворювання на дифтерію - небезпечне інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом.

Про це повідомляє МОЗ.

«За 10 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 9 випадків захворювання на дифтерію (серед них 3 дітей та 6 дорослих) та 17 випадків захворювання на правець (5 дітей та 12 дорослих). Єдиний надійний захист від цих хвороб — вакцинація», - зазначили у МОЗ.

У відомстві наголосили, що вакцинація проти дифтерії і правця призначена не лише дітям, а і дорослим.

«Імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин — ревакцинація. До цих захворювань відносяться дифтерія і правець. Діти отримують щеплення в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 16 років, а дорослі - кожні 10 років. Такий інтервал у дорослому віці зумовлений тим, що імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років», - інформують у МОЗ.

Там підкреслюють, якщо в дитинстві людина не вакцинувалася треба негайно отримати необхідний захист від цих небезпечних хвороб.

«Якщо раніше ви не вакцинувалися проти дифтерії і правця, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М – спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя. В усіх областях України є безоплатна і якісна вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена, яку застосовують для дорослих», - зазначили у МОЗ.

Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, який блокує синтез білка в клітинах, в результаті чого виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи несумісні з життям. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання. Внаслідок дифтерії може виникнути блокування дихальних шляхів, інфекційно-токсичний шок, пошкодження серцевого м'яза (міокардит), ураження нервової системи, нефрозонефрит, легенева інфекція (дихальна недостатність або пневмонія).

Правець - це захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у грунті та кишковому тракті тварин. Можна інфікуватися правцем при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається. Внаслідок правця може викникнути закупорка головної або однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, що потрапив з інших частин тіла через кровообіг (емболія легеневої артерії), пневмонія, легенева інфекція. Правець може призвести до смерті.