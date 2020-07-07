Влада Харківщини вирішила поки не послаблювати карантин



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Станом на 6 липня в Харківській області підтверджено 2371 випадок зараження коронавірусом

Харківська область відповідає мінімальним вимогам МОЗ для послаблення карантину, однак влада вирішила залишити всі обмеження чинними

Харківська область вирішила не послаблювати карантину, посилений наприкінці минулого тижня через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

Про це 6 липня заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

Він зазначив, що Харківська область відповідає критеріям для послаблення карантину, визначеним Міністерством охорони здоров'я, однак обласна влада вирішила, що послаблювати обмеження ще зарано.

«Позиція сьогодні така: станом на понеділок поки послаблення не відбудеться. Нам необхідні стала динаміка і закріплення тих критеріїв, які є важливими. Після стабілізації ситуації будемо приймати рішення щодо можливості послаблення по всій області», – зазначив він.

Станом на 6 липня в Харківській області підтверджено 2371 випадок зараження (дев'яте місце у країні), 93 людини померли, 1224 – одужали. Щодня в області реєструють 20–40 випадків Covid-19, загальна кількість хворих подвоїлася протягом останнього місяця.

Як повідомлялося, згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.

Нагадаємо, у Львівській області з 7 липня розпочнуть працювати готелі, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

Коронавірус в Україні

Всього 49043

Хворіють 26078

Одужали 21703

Померли 1262

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До відома, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки Covid-19, за добу — 543 нові випадки. Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей.