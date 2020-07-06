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    Здоров'я

    На Буковині другий день знижується кількість нових хворих на коронавірус

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    <p>Кількість інфікованих Covid-19 на Буковині наразі становить 5032</p> - На Буковині другий день знижується кількість нових хворих на коронавірус

    Кількість інфікованих Covid-19 на Буковині наразі становить 5032

    Сьогодні у Чернівецькій області підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом, натомість 81 буковинець здолав недугу

    У понеділок, 6 липня, на Буковині офіційно підтверджено ще 14 випадків зараження коронавірусом.

    Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    За його словами, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5032 особи.

    Осачук додав, що усього лабораторний центр сьогодні опрацював 188 зразків на коронавірус.

    «Сovid-19 усе ще присутній у нашому житті. Проте сьогодні надзвичайно тішить число тих, хто одужав. За останню добу хворобу здолав 81 буковинець. Так тримати!», – написав чиновник.

    Нагадаємо, вчора у Чернівецькій області підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом, 4 червня – 30.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49043
    • Хворіють
      26078
    • Одужали
      21703
    • Померли
      1262

    Станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.

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