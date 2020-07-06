На Буковині другий день знижується кількість нових хворих на коронавірус



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Кількість інфікованих Covid-19 на Буковині наразі становить 5032

Сьогодні у Чернівецькій області підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом, натомість 81 буковинець здолав недугу

У понеділок, 6 липня, на Буковині офіційно підтверджено ще 14 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5032 особи.

Осачук додав, що усього лабораторний центр сьогодні опрацював 188 зразків на коронавірус.

«Сovid-19 усе ще присутній у нашому житті. Проте сьогодні надзвичайно тішить число тих, хто одужав. За останню добу хворобу здолав 81 буковинець. Так тримати!», – написав чиновник.

Нагадаємо, вчора у Чернівецькій області підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом, 4 червня – 30.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.

Коронавірус в Україні

Всього 49043

Хворіють 26078

Одужали 21703

Померли 1262

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Станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.