На Буковині другий день знижується кількість нових хворих на коронавірус
Кількість інфікованих Covid-19 на Буковині наразі становить 5032
Сьогодні у Чернівецькій області підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом, натомість 81 буковинець здолав недугу
У понеділок, 6 липня, на Буковині офіційно підтверджено ще 14 випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
За його словами, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5032 особи.
Осачук додав, що усього лабораторний центр сьогодні опрацював 188 зразків на коронавірус.
«Сovid-19 усе ще присутній у нашому житті. Проте сьогодні надзвичайно тішить число тих, хто одужав. За останню добу хворобу здолав 81 буковинець. Так тримати!», – написав чиновник.
Нагадаємо, вчора у Чернівецькій області підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом, 4 червня – 30.
До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.
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Хворіють26078
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Одужали21703
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Померли1262
Станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.