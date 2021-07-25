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    Діти рухаються менш як годину на день – дослідження

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    Відсутність рухової активності негативно впливає на дітей - Діти рухаються менш як годину на день – дослідження
    Відсутність рухової активності негативно впливає на дітей

    Зате по удвічі більше часу дивляться телевізор та грають у відеоігри

    У світі спостерігають тенденцію малорухливості серед дітей. Фізична активність 80% підлітків не відповідає загальним рекомендаціям ВООЗ, пише журнал The Lancet.

    Дослідження показало, що більшість дітей рухаються менш як годину на день. Діти не йдуть пішки до школи й багато часу за день сидять.

    «60% хлопчиків та 56% дівчаток дивляться телевізор не менш як дві години на день, а 51% хлопчиків і 33% дівчаток грають у відеоігри дві години на добу чи більше», – повідомили в дослідженні.

    Пандемія коронавірусу лише погіршила цю статистику через карантин, дистанційне навчання вдома, тимчасове закриття спортзалів та обмеження роботи майданчиків.

    Нагадаємо, через закриття шкіл і перехід на дистанційне навчання діти втратили доступ до збалансованого шкільного харчування та часу фізичної активності.

    Відтак пандемія коронавірусу Covid-19 може посилити рівень ожиріння серед дітей у Європейському регіоні.

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    Теги: діти навчання карантин ВООЗ
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    Діти рухаються менш як годину на день – дослідження